Petycja domaga się wprowadzenia urlopu "na godziny", aby pracownicy mogli elastycznie załatwiać codzienne, krótkie sprawy bez marnowania całego dnia wolnego.

Mimo że urlop jest już przeliczany na godziny (np. 26 dni to 208 godzin), obecne przepisy uniemożliwiają jego elastyczne wykorzystanie w krótkich blokach.

Ministerstwo Pracy sceptycznie podchodzi do zmian, argumentując, że głównym celem urlopu jest regeneracja, a nie załatwianie bieżących spraw.

Idea urlopu "na godziny" cieszy się ogromnym poparciem społecznym – aż 67,4% Polaków chce większej elastyczności w wykorzystaniu czasu wolnego.

Urlop „na godziny” w Polsce. Skąd pomysł na zmiany?

Do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wpłynęła petycja dotycząca wprowadzenia urlopu wypoczynkowego rozliczanego w godzinach. Autorka dokumentu przekonuje, że takie rozwiązanie ułatwiłoby pracownikom załatwianie wielu codziennych spraw, które wymagają jedynie krótkiej nieobecności w pracy. Wśród przykładów wskazano m.in. konieczność obecności podczas przeglądu instalacji gazowej, wizytę w banku w celu podpisania dokumentów kredytowych czy udział w rozprawie sądowej. Są to sytuacje, które nie mieszczą się w katalogu zdarzeń związanych z siłą wyższą ani pilnymi sprawami rodzinnymi, a jednocześnie często wymagają kilku godzin wolnego.

Jak zauważa „Dziennik Gazeta Prawna”, obecne przepisy nie przewidują elastycznego mechanizmu pozwalającego na wykorzystanie części urlopu w takich przypadkach. Najczęściej pracownik musi przeznaczyć na ten cel cały dzień urlopu wypoczynkowego.

Urlop wypoczynkowy już dziś liczony jest w godzinach

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy. Oznacza to, że osoby zatrudnione krócej niż 10 lat mają do dyspozycji 20 dni urlopu, czyli 160 godzin. Z kolei pracownicy z co najmniej 10-letnim stażem mogą wykorzystać 26 dni, co przekłada się na 208 godzin. Jednak w praktyce pracownik nie może swobodnie korzystać z urlopu w takim wymiarze. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy pozostała część urlopu jest mniejsza niż dobowy wymiar czasu pracy.

Autorka petycji proponuje więc, aby zamiast przyznawania 26 dni urlopu, pracownik mógł dysponować pulą 208 godzin, które wykorzystywałby według własnych potrzeb.

Ministerstwo pracy nie planuje zmian

Resort pracy sceptycznie ocenia możliwość wprowadzenia nowego rozwiązania. Ministerstwo przypomina, że prawo do wypoczynku jest zagwarantowane przez Konstytucję RP, a także stanowi jedną z podstawowych zasad prawa pracy. Według urzędników głównym celem urlopu wypoczynkowego jest regeneracja po dłuższym okresie wykonywania obowiązków zawodowych. Korzystanie z niego wyłącznie w kilkugodzinnych odcinkach mogłoby ograniczyć jego funkcję wypoczynkową. Ministerstwo podkreśla również, że obecnie nie prowadzi prac nad zmianą przepisów regulujących urlopy wypoczynkowe.

Pracownicy chcą urlopu „na godziny”

Mimo stanowiska resortu propozycja cieszy się dużym poparciem społecznym. Z badania przeprowadzonego przez SW Research dla tygodnika „Wprost” wynika, że możliwość korzystania z urlopu w wymiarze godzinowym popiera 67,4 proc. ankietowanych. Przeciwnego zdania było jedynie 14,5 proc. respondentów, natomiast 18 proc. nie miało wyrobionej opinii.

Adrian Adamowicz, Członek zarządu ds. bankowości detalicznej VeloBanku. [IMPACT 2026]