Aplikacja mObywatel 2.0 to rewolucja dla kierowców. Po odbiór prawa jazdy… pojedziesz autem

14 lipca weszła aktualizacja mObywatel 2.0, która wprowadza kilka nowych funkcji, a także pozwoli na wprowadzenie kolejnych w najbliższych miesiącach. Już w sierpniu wprowadzone mają być tymczasowe prawa jazdy, z których skorzystają kierowcy, którzy właśnie zdali egzamin. Nie będą musieli czekać na procedury urzędowe i po "plastik" do wydziału komunikacji będą mogli zajechać autem.

Kto skorzysta z tymczasowego prawo jazdy w mObywatel 2.0?

Po zdaniu egzaminu, egzaminator wpisze pozytywny wynik do elektronicznej bazy, wtedy też w aplikacji mObywatel pojawi się stosowna adnotacja i możliwość pobrania tymczasowego, elektronicznego prawa jazdy. Na podstawie cyfrowego dokumentu będzie można prowadzić auto przez 30 dni. Z możliwości skorzystają osoby, które zdały egzaminy na prawo jazdy kategorii A, A1, A2, AM, B+E, B2 oraz T.

Oczywiście z racji na ograniczenie czasowe cyfrowego prawa jazdy, świeżo upieczeni kierowcy i tak muszą udać się po odbiór "plastikowego dokumentu". Aktualizacja ma zostać wprowadzona w sierpniu.

