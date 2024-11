Aplikacja mObywatel bez jednego z dokumentów. Ministerstwo odpowiada

Pozwolenie na broń w aplikacji mObywatel. Interpelacja poselska

Szczególnie wrażliwym dokumentem jest pozwolenie na broń. Jest to kwestia dotycząca bezpieczeństwa i unikania sytuacji mogących nadużyć zaufanie organów państwa do osób posiadających broń. Jako poseł przewodzący Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii otrzymuję wiele głosów ze strony środowisk osób z pozwoleniami na broń, że cyfryzacja tego dokumentu i dodanie go do aplikacji mObywatel znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i komfort wykorzystywania tego pozwolenia. Dostrzegam potrzebę wykonania tego kroku w kierunku obywateli, których głos jako użytkowników powinien być szczególnie ważny i mieć znaczenie w ulepszaniu i modernizowaniu aplikacji wykorzystywanych w sytuacjach urzędowych i administracyjnych.

W związku z tym w trybie interpelacji zwracam się do Pana Ministra z pytaniem kiedy ministerstwo podejmie kroki, by w aplikacji mObywatel znalazły się także wydane pozwolenia na broń?

W odpowiedzi na interpelację wskazano, że „nie ma podstaw prawnych do przekazania informacji z rejestru do aplikacji mObywatel”.

Jednocześnie Ministerstwo Cyfryzacji jest otwarte na dalszą pracę w przedmiotowym zakresie, we współpracy i w koordynacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

mObywatel to szereg udogodnień, również informacje o jakości powietrza

Innowacyjnym narzędziem jest aplikacja mObywatel, która oferuje bieżące informacje nt. jakości powietrza w wybranych lokalizacjach. Narzędzie pokazuje bieżące dane.

Dzięki funkcji "Jakość powietrza" w aplikacji mObywatel można szybko sprawdzić stan powietrza w wielu miejscach w Polsce. Monitoruje to aż 1753 mierników na terenie kraju.