Apple prezentuje nową generację iPhone'ów, w tym model Air

Zaprezentowany został także Apple Watch 11 oraz AirPods 3 Pro

Poznaliśmy ceny nowych produktów

Apple pokazało iPhone 17 Pro

Apple zaprezentowało iPhone 17 Pro z zupełnie nowym designem. Smartfon wykonany jest z jednolitej bryły aluminium. Oprócz tego, wyposażono go w największą baterię w historii iPhone'a, ulepszone aparaty oraz zaawansowany system odprowadzania ciepła.

Sercem urządzenia jest najnowszy procesor A19 Pro, najmocniejszy jaki oferuje technologiczny gigant. Apple zadbało również o poprawę chłodzenia, aby uniknąć problemów z przegrzewaniem, które występowały w poprzednich modelach. Nowy moduł kamery w iPhone 17 Pro kryje w sobie teleobiektyw 48 MP z ośmiokrotnym zoomem optycznym (12 MP) i czterokrotnym przy maksymalnej rozdzielczości matrycy. Dodatkowo, użytkownicy otrzymają obiektyw szerokokątny i ultraszeroki, również po 48 MP, oraz przedni obiektyw 18 MP.

Apple zapewnia, że bateria w iPhone 17 Pro pozwoli na odtwarzanie wideo przez aż 39 godzin bez konieczności ładowania.

iPhone 17 Pro dostępny jest w dwóch wersjach: Pro Max z ekranem o przekątnej 6,9 cala oraz "zwykły" Pro z ekranem 6,3 cala.

Przedsprzedaż iPhone 17 Pro rozpocznie się 12 września, a pierwsze zamówienia zostaną wysłane tydzień później. Ceny podstawowego modelu o pojemności 256 GB zaczynają się od 5800 zł, a za wersję Pro Max trzeba będzie zapłacić 6300 zł. Dostępne będą również modele o pojemności 512 GB (7300 zł za Pro Max), 1 TB (8300 zł za Pro Max) oraz 2 TB, za który trzeba będzie zapłacić aż 10 700 zł.

iPhone 17 i iPhone Air: Dwa nowe modele w rodzinie iPhone

Oprócz flagowego modelu Pro, Apple zaprezentowało również "zwykłego" iPhone'a 17. W cenie 3999 zł (za wersję 256 GB) otrzymujemy smartfon z ekranem 120 Hz, procesorem A19 oraz baterią, która zapewnia o 8 godzin dłuższe działanie niż w poprzednim modelu. Aparat składa się z głównego obiektywu 48 MP i 12 MP teleobiektywu.

Za to kompletną nowością jest iPhone Air, ultracienki telefon o grubości zaledwie 5,6 mm. Mimo tak smukłej konstrukcji, pod maską kryje się procesor A19 Pro. Aparaty są podobnej klasy, jak w modelu 17. Niestety, za taką innowacyjność trzeba zapłacić. Najtańsza wersja iPhone Air kosztuje 5300 zł.

Nowy Apple Watch 11

Nowy Apple Watch 11 na pierwszy rzut oka nie różni się od swojego poprzednika. Z zewnątrz jedyną zmianą ma być zwiększona odporność na zarysowania. Najważniejsze zmiany zaszły wewnątrz urządzenia.

Apple Watch 11 zyskał możliwość alertu o wysokim ciśnieniu. Co prawda, zegarek nie zmierzy ciśnienia krwi, ale poinformuje użytkownika o potencjalnym zagrożeniu, sugerując użycie tradycyjnego aparatu.

AirPods Pro 3 z tłumaczeniem w czasie rzeczywistym

Fani słuchawek Apple również mają powody do radości. Po długim oczekiwaniu, na rynek trafiły AirPods Pro 3. Trzecia generacja flagowych słuchawek oferuje znacznie lepszy system aktywnej redukcji szumów (ANC), który skutecznie tłumi dźwięki z otoczenia.

Nowością jest również funkcja tłumaczenia w czasie rzeczywistym, obsługiwana przez Siri. Niestety, na razie nie będzie ona dostępna w języku polskim. AirPods Pro 3 potrafią również badać tętno użytkownika.

Najlepszą wiadomością jest fakt, że cena trzeciej generacji słuchawek pozostała na poziomie poprzednika i wynosi 1100 zł.

