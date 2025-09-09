Huawei liderem rynku wearables. Xiaomi i Apple depczą po piętach

Huawei umacnia pozycję lidera na globalnym rynku wearables, dostarczając 9,9 mln urządzeń w Q2 2025 i osiągając 20,2% udziału, co świadczy o stabilnej pozycji firmy.

Huawei umacnia pozycję lidera na rynku

Chiński gigant technologiczny nie zwalnia tempa. Zgodnie z najnowszym raportem agencji analitycznej IDC, Huawei drugi kwartał z rzędu jest światowym liderem dostaw na globalnym rynku wearables, osiągając 20,2% udziału. W drugim kwartale 2025 roku firma dostarczyła 9,9 miliona urządzeń, co stanowi wzrost o 11,7% w porównaniu z 8,9 milionami sztuk w analogicznym okresie rok wcześniej. Utrzymanie pierwszej pozycji, mimo nieznacznego spadku procentowego udziału w rynku (z 20,3% w Q2 2024), świadczy o stabilnej i ugruntowanej pozycji marki w segmencie elektroniki noszonej. To wynik, który pozwala z optymizmem patrzeć na dalszą ekspansję, ale jednocześnie zmusza do uważnego obserwowania ruchów konkurencji.

Jakie smartwatche napędzają sprzedaż Huawei?

Za sukcesem firmy stoi przemyślana i konsekwentnie rozwijana strategia produktowa. Huawei postawił na szerokie i zróżnicowane cenowo portfolio, trafiające w gusta zarówno kobiet, jak i mężczyzn, a także odpowiadające na różne potrzeby – od codziennej aktywności po zaawansowane funkcje sportowe i zdrowotne. Sukces firmy to efekt szerokiego portfolio, w którym kluczową rolę odgrywają innowacyjne smartwatche Huawei, takie jak seria WATCH 5 z funkcją eSIM czy WATCH FIT 4 Pro z analizą EKG. Wprowadzenie modelu WATCH 5, pierwszego flagowca marki z obsługą karty eSIM w dwóch rozmiarach koperty, było strategicznym ruchem otwierającym firmę na klientów poszukujących niezależności od smartfona. Z kolei seria FIT 4 w wersji Pro, z trwalszymi materiałami i funkcją EKG, umocniła pozycję Huawei w segmencie urządzeń prozdrowotnych. Nie można zapominać o produktach premium, jak HUAWEI WATCH Ultimate do nurkowania, oraz niezwykle popularnej serii GT, która w piątej odsłonie wprowadziła przełomowy system pomiarów TruSense.

Walka o rynek wearables. Kto jest największym konkurentem Huawei?

Pozycja lidera nie oznacza jednak braku wyzwań. Dane z raportu IDC jasno pokazują, że walka o dominację na rynku elektroniki noszonej jest niezwykle zacięta. Chociaż Huawei jest liderem, cały rynek wearables rośnie w siłę, a walka o dominację staje się coraz bardziej zacięta, o czym świadczy imponujący wzrost Xiaomi o 61% rok do roku. Ten wynik sprawił, że Xiaomi z dostawami na poziomie 9,5 miliona sztuk i udziałem 19,3% jest tuż za plecami lidera. Na trzecim miejscu plasuje się Apple, które również notuje solidny wzrost (28,8% r/r), dostarczając 7,4 miliona urządzeń. Ciekawym przypadkiem jest Samsung – koreański gigant jako jedyny z czołówki zanotował spadek dostaw o 2,1%, co pokazuje, jak konkurencyjny i wymagający jest to segment.

Oto jak prezentuje się czołówka rynku wearables w Q2 2025:

Huawei: 9,9 mln sztuk (20,2% udziału)

Xiaomi: 9,5 mln sztuk (19,3% udziału)

Apple: 7,4 mln sztuk (15,0% udziału)

Samsung: 3,2 mln sztuk (6,5% udziału)

BBK: 3,0 mln sztuk (6,0% udziału)

Co dalej na rynku urządzeń noszonych?

W obliczu tak dynamicznej konkurencji Huawei nie zamierza spoczywać na laurach. Firma już zapowiedziała kolejne duże wydarzenie produktowe „Ride the Wind”, które odbędzie się 19 września w Paryżu. To właśnie tam światło dzienne mają ujrzeć nowe generacje kluczowych serii – długo oczekiwany HUAWEI WATCH Ultimate 2 oraz popularny HUAWEI WATCH GT 6. Zapowiedź premier to jasny sygnał dla rynku, że producent zamierza bronić swojej pozycji lidera poprzez dalsze innowacje i poszerzanie oferty.

Wszystko wskazuje na to, że druga połowa roku przyniesie dalsze zaostrzenie rywalizacji. Kluczem do zdobycia i utrzymania klienta będzie nie tylko design czy czas pracy na baterii, ale przede wszystkim zaawansowane funkcje zdrowotne, integracja z ekosystemami oraz oferowanie unikalnych możliwości, jak łączność komórkowa czy specjalistyczne tryby sportowe. Wojna o nasze nadgarstki trwa w najlepsze, a jej kolejną odsłonę zobaczymy już niebawem.

