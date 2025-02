i Autor: gettyimages.com

Rozrywka

Apple TV uruchamia promocję. 3 miesiące gratis, konkurencja na rynku zacięta

Apple TV póki co nie ma zasięgów na poziomie Netflix jednak robi co może, aby przyciągnąć nowych użytkowników. Jednym ze sposobów jest nowa promocja, zakładająca 3 miesiące gratis. W tym przypadku opłaca się zamiłowanie do gier video oraz produkcji filmowych jednocześnie.