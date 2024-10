i Autor: pixabay.com/torstensimon

OZE

Astronomiczna kwota wydatków na OZE. Ropa w odwrocie

Jak wynika z raportu ManpowerGroup „Energy World of Work 2025” wzrost inwestycji w energię z OZE przyczyni się do spadku światowego zapotrzebowania na paliwa kopalne, w tym ropę naftową. Potwierdzają to analizy Międzynarodowej Agencji Energetycznej. Globalne wydatki na inwestycje w odnawialne źródła energii mogą osiągnąć w 2024 r. 2 biliony dolarów.