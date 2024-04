Wojna Iranu z Izraelem. Czy Polsce grozi katastrofa gospodarcza?

Iran zaatakował Izrael. Co z gospodarką?

„Dalszy rozwój sytuacji na rynkach zależy od tego, co będzie się działo dalej w kwestii konfliktu między Iranem a Izraelem. Z tego co widać, Iran poinformował, że nie będzie dalszych ataków, co można odbierać pozytywnie. Jeśli nie będzie dalszej eskalacji konfliktu, to złoty i giełda powinny odreagować” – powiedział PAP główny analityk walutowy Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska Marek Rogalski.

Tymczasem już w piątek 12 kwietnia 2024 roku złoty stracił do głównych walut. Kurs złotego osłabił się o ponad 1,6 proc. w stosunku do dolara, do 4,03 zł za dolara, oraz w stosunku do franka szwajcarskiego, który zdrożał o ponad 1,5 proc. i kosztował 4,42 zł. Zyskało również euro, które umocniło się o 0,7 proc. i kosztowało 4,28 zł. Także na warszawskiej giełdzie przeważały spadki – WIG20 stracił 0,9 proc. a WIG spadł o 0,75 proc.

„Rynek obawiał się o to, jak rozwiną się wydarzenia na Bliskim Wschodzie, dlatego w piątek widzieliśmy osłabienie złotego, giełdy poszły w dół. Widać było odwrót od ryzykownych aktywów. Możliwe, że jeszcze w poniedziałek na otwarciu będzie widać spadki, ale jeśli nie będzie perspektywy dalszej eskalacji, to sytuacja może się wyciszyć i możemy zobaczyć odreagowanie na złotym i na giełdzie” – powiedział PAP Rogalski.

Nocny atak Iranu na Izrael

Niestety obawy okazały się uzasadnione. W nocy z soboty na niedzielę, czyli z 13 na 14 kwietnia 2024 roku, Iran wystrzelił w kierunku Izraela około 300 dronów i pocisków rakietowych. Irańskie siły zbrojne określiły atak jako odwet za zbombardowanie irańskiego konsulatu w Damaszku, w którym zginęło kilku irańskich oficerów. Iran oskarżył o to Izrael. Według sił zbrojnych Izraela 99 proc. dronów i pocisków zostało zestrzelonych. Premier Izraela Benjamin Netanjahu zapowiadał wcześniej, że na bezpośredni atak z Iranu jego kraj odpowie tym samym.

.

Pieniądze to nie wszystko - PiS zdemoralizował Polaków Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.