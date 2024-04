Od 1 maja będzie drożej. Podwyżki w sanatoriach

Spis treści

Koszt pobytu w sanatorium

Pobyt w sanatorium w ramach NFZ nie jest całkiem za darmo. Kuracjusze korzystający z leczenia uzdrowiskowego dojeżdżają do uzdrowiska na własny koszt, a na miejscu ponoszą częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie. Wszystkie zabiegi przepisane przez lekarza uzdrowiskowego są za darmo. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wysokość dopłaty do zakwaterowania i wyżywienia w sanatorium uzdrowiskowym jest określona w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Rozporządzenie to określa również, że dopłata ta jest zależna od standardu pokoju, w którym pacjent przebywa, oraz sezonu rozliczeniowego. Warto pamiętać, że pacjent skierowany do sanatorium nie wybiera ani sezonu, ani rodzaju pokoju. Miejsce w pokoju jest przydzielone w skierowaniu.

Podwyżki w sanatorium od 1 maja 2024

Podwyżka cen od 1 maja 2024 związana jest z rozpoczęciem sezonu letniego. W przypadku pokoju jednoosobowego, który jest najdroższą opcją w sanatorium, ceny od 1 maja będą wynosiły:

Pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 40,9 zł za dobę;

Pokój jednoosobowy w studiu - 37,4 zł;

Pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 33,2 zł.

Najtaniej jest w pokojach wieloosobowych, w których od 1 maja cena będzie wynosiła 14,9 zł za łóżko w pokoju wieloosobowym z węzłem higieniczno-sanitarnym, 13,6 zł za łóżku w studiu wieloosobowym i 11,9 zł za łóżko w pokoju bez węzła higieniczno-sanitarnego.

Niższe stawki od października 2024

Ceny wrócą do niższych stawek 1 października 2024 roku. Pokój jednoosobowy będzie wtedy kosztował między 24,9 zł, a 32,6 zł, dwuosobowy od 14,2 zł do 19,5 zł, a miejsce w pokoju wieloosobowym będzie kosztować 10,6-12,5 zł.

Pobyt w sanatorium. Za co nie płaci NFZ?

przejazd do sanatorium i z powrotem,

częściowo wyżywienie i zakwaterowanie w sanatoriach oraz wyżywienie i zakwaterowanie podczas korzystania z leczenia ambulatoryjnego,

pobyt opiekuna pacjenta,

dodatkowe rzeczy, za które obowiązują opłaty w miejscu położenia zakładu leczniczego, takie jak np. opłata klimatyczna,

zabiegi przyrodolecznicze i rehabilitacyjne niezwiązane z chorobą podstawową, która jest bezpośrednią przyczyną skierowania na leczenie uzdrowiskowe.

Dodatkowe opłaty w sanatorium

Są jeszcze inne, dodatkowe koszty ponoszone w uzdrowisku, których kuracjusze często nawet się nie spodziewają. Sanatoria mogą w swoich regulaminach ustalać dodatkowe opłaty, np. za wymianę ręcznika, pościeli, telewizor, czajnik elektryczny czy parking.

Kto nie płaci za pobyt w sanatorium?

Dzieci i młodzież do ukończenia lat 18, a jeżeli kształcą się dalej – do ukończenia lat 26.

Dzieci niepełnosprawne w znacznym stopniu – bez ograniczenia wieku.

Dzieci uprawnione do renty rodzinnej.

Pobyt dziecka w sanatorium jest bezpłatny, ale opiekun dziecka ponosi pełną odpłatność za zakwaterowanie i wyżywienie w uzdrowisku. Nie może on też skorzystać ze zwolnienia lekarskiego – jego wyjazd odbywa się w ramach urlopu.

Jak uzyskać skierowanie do sanatorium?

Aby starać się o wyjazd do sanatorium finansowany przez NFZ musisz mieć aktualne wyniki badań, w tym badań specjalistycznych, karty informacyjne ze szpitali (w przypadku gdy byłaś/byłeś jego pacjentem) oraz skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego to każdy lekarz mający podpisaną umowę z NFZ. Od 1 lipca 2023 kuracjusze otrzymują zamiast papierowych e-skierowania (elektroniczne), które mogą zobaczyć, a potem śledzić postępy dwóch kolejnych etapów przyznawania miejsca w kurorcie, na swoim Internetowym Koncie Pacjenta w zakładce „Skierowania” lub w aplikacji moje IKP w zakładce „e-zdrowie”.

