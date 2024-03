Auto za pół ceny po pijanym kierowcy! Nowy bat na piratów drogowych

QUIZ. Co pamiętasz z PRL? Zdobycie kompletu punktów graniczy z cudem!

Nowe przepisy drogowe od marca 2024. Pijany kierowca straci auto

"Dziennik Gazeta Prawna" podaje, że właściciel auta jadący na podwójnym gazie straci auto jeśli:

ma w organizmie powyżej 1,5 promila alkoholu;

jeśli kierujący spowodował wypadek drogowy, mając w organizmie powyżej 1 promila alkoholu;

jeśli kierujący po raz kolejny w ciągu 24 miesięcy kieruje pojazdem po spożyciu alkoholu (powyżej 0,5 promila) oraz jeśli kierujący był trzeźwy, ale spowodował wypadek i zbiegł z miejsca wypadku

Dziennik podkreśla, że jeśli stężenie alkoholu w organizmie kierowcy, który spowodował wypadek, nie przekroczyło 1,0 promila, to wówczas sąd będzie miał prawo, ale nie obowiązek, orzec przepadek pojazdu. A co w przypadku, kiedy to za kierownicą nie będzie siedział sam właściciel auta? W takim przypadku sąd może orzec przepadek równowartości pojazdu.

Co się stanie z samochodami, które będą skonfiskowane pijanym kierowcom? Te samochody trafią na licytacje komornicze. Cena wywoławcza na pierwszej licytacji ma wynosić wynosić 75 proc. wartości pojazdu ustalonej przez rzeczoznawcę. Jeśli w pierwszej licytacji nie będzie chętnego na pojazd, to cena wywoławcza na drugiej licytacji spadnie już do 50 proc. wartości pojazdu.

