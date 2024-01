Te mandaty grożą Ci zimą! Nawet 3000 zł

Zgodnie z art. 11 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, pieszy po zmierzchu poza obszarem zabudowanym musi korzystać z elementów odblaskowych, aby być widocznym dla innych uczestników ruchu drogowego. Za złamanie tego przepisu grozi mandat w wysokości 100 zł. Korzystanie z elementów odblaskowych nie tylko zabezpiecza przed karą, ale przede wszystkim zwiększa bezpieczeństwo na drodze.

Dodatkowo, właściciel posesji ma obowiązek usunięcia śniegu, błota z chodnika przylegającego do jego działki. Niezrealizowanie tego obowiązku może skutkować grzywną do 1500 zł. Jednakże, jeśli zaniedbanie obowiązków właściciela posesji doprowadzi do wypadku pieszego, może to skutkować żądaniem zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji i zadośćuczynienia przez poszkodowanego.

Właściciele nieruchomości powinni także dbać o bezpieczeństwo przechodniów, eliminując zwisające z dachu sople. Za zaniedbanie tego obowiązku grozi mandat w wysokości od 20 do 500 zł, a dodatkowo właściciel odpowiada za szkody spowodowane przez sople.

Ciągnięcie sanek przez auto, choć może być atrakcją dla dzieci, jest zabronione zgodnie z przepisami Prawa o Ruchu Drogowym. Za to wykroczenie grozi mandat do 500 zł i 5 punktów karnych. Ponadto, w przypadku wypadku podczas takiej aktywności, skutkującego ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią, kara może obejmować nawet pozbawienie wolności do lat 8.

Aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji finansowych i mandatów, warto być świadomym zarówno swoich praw, jak i obowiązków. Uważne przestrzeganie przepisów zimą przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa na drodze i uniknięcia karnych konsekwencji.

QUIZ PRL. Czy znasz te słowa? Pytanie 1 z 15 Czym zajmowała się repasaczka? wypasaniem krów wypłacaniem reparacji wojennych naprawianiem pończoch lub rajstop Dalej