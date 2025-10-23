Awaria w Plusie. Tysiące Polaków bez zasięgu. Co się stało?

Szymon Szadkowski
Szymon Szadkowski
Marta Kowalska
2025-10-23 11:42

W czwartek rano tysiące klientów sieci Plus straciło dostęp do usług. Ogromna awaria Plus, której skalę potwierdzają rosnące statystyki w serwisie Downdetector, objęła cały kraj. Użytkownicy z różnych miast Polski zgłaszają problemy z siecią, a przede wszystkim brak możliwości wykonywania połączeń. Co jest przyczyną tak rozległej usterki i jak na sytuację reaguje operator?

Mężczyzna w szarej koszuli w kropki rozmawia przez czarny smartfon, trzymając go przy uchu. Scena symbolizuje problemy z zasięgiem podczas awarii, o której można przeczytać na Super Biznes.
  • Klienci sieci Plus w całej Polsce zgłaszają masowe problemy z siecią komórkową, z ponad 4500 zgłoszeń awarii na Downdetector.pl.
  • Użytkownicy Plusa doświadczają braku sygnału i problemów z wykonywaniem połączeń, co potwierdzają liczne komentarze z różnych miast. 
  • Choć awaria dotyczy głównie Plusa, odnotowano również mniejsze wzrosty zgłoszeń u innych operatorów (Orange, Play, T-Mobile). 
  • Plus weryfikuje zgłoszenia i obiecuje aktualizację, co sugeruje, że problem może być poważny i wymaga dalszych wyjaśnień

Ogromna awaria sieci Plus. Skąd napływają zgłoszenia?

W czwartek, 23 października 2025 roku, tuż przed godziną 9:00 rano, użytkownicy sieci Plus zaczęli masowo zgłaszać problemy z działaniem usług telekomunikacyjnych. Jak wynika z danych serwisu Downdetector.pl, specjalizującego się w monitorowaniu dostępności usług online, liczba raportów o problemach gwałtownie wzrosła w krótkim czasie. W chwili przygotowywania tego materiału wykres zgłoszeń przekroczył już pułap 4500, co potwierdza, że to poważna awaria sieci Plus. Utrudnienia nie są zlokalizowane w jednym miejscu, a raporty napływają od klientów z różnych części kraju, co wskazuje na ogólnopolski charakter problemu.

Skala problemu rośnie. Klienci z całej Polski bez dostępu do usług

Informacje o niedziałających usługach szybko zalały internet, w tym specjalistyczne portale, takie jak www.awaria.pl. Klienci dzielą się tam informacjami o konkretnych lokalizacjach i rodzaju problemów, z jakimi się borykają. Zdecydowana większość zgłoszeń dotyczy całkowitego braku sygnału sieci komórkowej, co uniemożliwia wykonywanie i odbieranie połączeń głosowych oraz korzystanie z mobilnego internetu.

Komentarze użytkowników potwierdzają szeroki zasięg geograficzny awarii:

  • „Trzebnica brak sygnału ( komórka).”
  • „26-600 Radom - Brak sygnału i brak możliwości dodzwonienia się do mnie”
  • „50-539 Wrocław brak sygnału komórkowego”
  • „brak sygnalu tel bielsko-biala”
  • „brak mozliwosci wykonywania polaczen wychodzocych - 71-790 Szczecin”

Komentarze użytkowników jednoznacznie wskazują na powszechne problemy z siecią, obejmujące zarówno brak sygnału, jak i niemożność wykonywania połączeń w kluczowych miastach Polski. Na ten moment nie jest znana dokładna przyczyna tak rozległej usterki, jednak jej skala sugeruje, że może dotyczyć kluczowych elementów infrastruktury operatora.

Plus reaguje na problemy z siecią. Co z innymi operatorami?

Skontaktowaliśmy się z biurem prasowym Plusa z prośbą o komentarz w sprawie zaistniałej sytuacji. W odpowiedzi dowiedzieliśmy się, że operator jest świadomy problemów i obecnie „weryfikuje temat”. Zapewniono nas, że więcej szczegółów zostanie przekazanych w najbliższym czasie, gdy tylko uda się zdiagnozować źródło usterki. Artykuł będzie aktualizowany na bieżąco.

Warto przy tym odnotować, że w tym samym czasie w serwisie Downdetector pojawiły się również niewielkie wzrosty liczby zgłoszeń u pozostałych głównych operatorów – Orange, Play i T-Mobile. Są to jednak wartości kilkadziesiąt razy niższe niż w przypadku Plusa, co może sugerować, że część użytkowników zgłasza problemy z połączeniami do sieci Plus, lub jest to jedynie statystyczny szum. Na razie nic nie wskazuje na to, by awaria dotyczyła infrastruktury międzyoperatorskiej na szerszą skalę. Klienci Plusa muszą uzbroić się w cierpliwość i czekać na przywrócenie pełnej sprawności usług.

