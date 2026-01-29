Masowe awarie dotknęły klientów czołowych banków w Polsce, w tym ING, mBank, Santander i innych.

Problemy obejmują brak możliwości zalogowania się do bankowości elektronicznej oraz niedziałające płatności Blik.

Jak podają banki przyczyny awarii leżą po stronie dostawców internetu lub chmury.

Problemy z dostępem do stron największych polskich banków

Jak wynika z danych Downdetector, do swoich kont nie mogą się zalogować klienci następujących banków:

Alior Banku,

Banku Pocztowego,

BNP Paribas,

ING,

mBanku,

Millennium (z poziomu strony, aplikacja mobilna działa),

Pekao,

PKO BP,

Santandera.

Klienci mają problem z zalogowaniem się do bankowości elektronicznej, lub mają problemy z korzystaniem z nich. Nie działają również płatności Blik w wyżej wymienionych bankach.

Co istotne, nie wszyscy klienci mają problem z dostępem do swoich banków. Otrzymaliśmy informację od czytelników, że mogą się zalogować do części w/w banków.

Problem ze strony dostawców internetu

Według portalu telepolis.pl awaria może być po stronie dostawcy internetu; awarie odnotowano także w sieci Play, przy logowaniu się do usługi SkyCash, czy portalu Allegro. Jak przekazał rzecznik Banku Peako Paweł Jurek, problem jest po stronie z operatorów sieci.

- Systemy w Pekao działają prawidłowo. Problemy są związane z jednym z operatorów sieci i to jego klienci mogą mieć trudności w logowaniu do aplikacji i serwisów internetowych - napisał Paweł Jurek na X.

Również PKO BP poinformowało, że nie było awarii, co podnosi przypuszczenia, że problem może leżeć po stronie dostawców internetu.

- Wszystkie nasze systemy, usługi oraz serwis internetowy iPKO i aplikacja mobilna IKO działają i działały bez problemu. Nie mieliśmy żadnej awarii. Pozdrawiamy - napisał profil PKO Banku Polskiego na X.

Mogą być to również problemy z dostawcami chmury. Zarówno w przypadku Cloudflare, jak i Amazon Web Services na Downdetector możemy znaleźć zgłoszenia o problemach.

Dzień dobry, systemy w #Pekao działają prawidłowo. Problemy są związane z jednym z operatorów sieci i to jego klienci mogą mieć trudności w logowaniu do aplikacji i serwisów internetowych.— Paweł Jurek (@Pawel_Jurek) January 29, 2026

