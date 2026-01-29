Awarie w największych bankach! Polacy bez dostępu do kont

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
2026-01-29 11:11

Jak wynika z danych serwisu Downdetector, klienci największych polskich banków mają problemy z dostępem do swoich kont! Jak jednak podaje Bank Pekao, problem leży po stronie operatorów sieci, również PKO BP przekazało takie informacje.

Ręka użytkownika wkłada kartę płatniczą do bankomatu, obok widoczne puste ekrany i klawiatura numeryczna, symbolizujące awarie bankowe. O problemach z dostępem do kont bankowych i płatności BLIK można przeczytać w Super Biznes.

i

Autor: Peggy und Marco Lachmann-Anke Ręka użytkownika wkłada kartę płatniczą do bankomatu, obok widoczne puste ekrany i klawiatura numeryczna, symbolizujące awarie bankowe. O problemach z dostępem do kont bankowych i płatności BLIK można przeczytać w Super Biznes.
  • Masowe awarie dotknęły klientów czołowych banków w Polsce, w tym ING, mBank, Santander i innych.
  • Problemy obejmują brak możliwości zalogowania się do bankowości elektronicznej oraz niedziałające płatności Blik.
  • Jak podają banki przyczyny awarii leżą po stronie dostawców internetu lub chmury.

Problemy z dostępem do stron największych polskich banków

Jak wynika z danych Downdetector, do swoich kont nie mogą się zalogować klienci następujących banków:

  • Alior Banku,
  • Banku Pocztowego,
  • BNP Paribas,
  • ING,
  • mBanku,
  • Millennium (z poziomu strony, aplikacja mobilna działa),
  • Pekao,
  • PKO BP,
  • Santandera.

Klienci mają problem z zalogowaniem się do bankowości elektronicznej, lub mają problemy z korzystaniem z nich. Nie działają również płatności Blik w wyżej wymienionych bankach.

Co istotne, nie wszyscy klienci mają problem z dostępem do swoich banków. Otrzymaliśmy informację od czytelników, że mogą się zalogować do części w/w banków. 

Problem ze strony dostawców internetu

Według portalu telepolis.pl awaria może być po stronie dostawcy internetu; awarie odnotowano także w sieci Play, przy logowaniu się do usługi SkyCash, czy portalu Allegro. Jak przekazał rzecznik Banku Peako Paweł Jurek, problem jest po stronie z operatorów sieci.

- Systemy w Pekao działają prawidłowo. Problemy są związane z jednym z operatorów sieci i to jego klienci mogą mieć trudności w logowaniu do aplikacji i serwisów internetowych - napisał Paweł Jurek na X.

Również PKO BP poinformowało, że nie było awarii, co podnosi przypuszczenia, że problem może leżeć po stronie dostawców internetu.

- Wszystkie nasze systemy, usługi oraz serwis internetowy iPKO i aplikacja mobilna IKO działają i działały bez problemu. Nie mieliśmy żadnej awarii. Pozdrawiamy - napisał profil PKO Banku Polskiego na X.

Mogą być to również problemy z dostawcami chmury. Zarówno w przypadku Cloudflare, jak i Amazon Web Services na Downdetector możemy znaleźć zgłoszenia o problemach.

Super Biznes SE Google News

Polecany artykuł:

Ważny komunikat dla 6 milionów Polaków. Ich bank przejmuje austriacki gigant
Pieniądze to nie wszystko - Mateusz Balcerowicz
QUIZ PRL. Czy pamiętasz te gadżety? Wyzwanie nawet dla tych, którzy dorastali w PRL
Pytanie 1 z 10
W której dekadzie XX w. Frania, pierwsza polska pralka, zawitała do przeciętnego Kowalskiego?
QUIZ PRL. Czy pamiętasz te gadżety? Wyzwanie dla tych, którzy dorastali w PRL
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BANKI