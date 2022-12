i Autor: Getty Images

Świadczenie Babcia Plus

Babcia Plus. Nowe świadczenie dla seniorek? Rząd przypadkiem ujawnia informacje

Rząd przyjął "Strategię Demograficzną 2040”, której głównym celem jest wyjście z pułapki niskiej dzietności i zbliżenie się do poziomu gwarantującego zastępowalność pokoleń. Jak zauważa Fakt, znajduje się tam jeden zapis, który zdaniem ekspertów, otwiera furtkę do wprowadzenia głośnego programu Babcia Plus!