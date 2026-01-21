„Babciu, Dziadku, to dla Was!”: Biedronka i Lidl kuszą promocjami! Prezenty kupisz już od 9,99 zł

2026-01-21

W tym tygodniu obchodzimy Dzień Babci i Dzień Dziadka 2026. Popularne sieci handlowe Biedronka i Lidl przygotowały specjalne oferty z okazji tych świąt. W sklepach pojawiły się kubki, filiżanki, ręczniki, akcesoria kuchenne i elektronika. Sprawdź, ile kosztują prezenty i kiedy dokładnie wypada Dzień Babci i Dzień Dziadka w tym roku.

Znak informacyjny z logotypem Lidl przy drodze, pokryty śniegiem. W tle zaśnieżone drzewa, domy jednorodzinne oraz uliczka, gdzie jeździ czarny samochód. Zdjęcie ilustruje ofertę Lidla na Dzień Babci i Dziadka, o czym przeczytasz na Super Biznes.

Autor: Anita Walczewska/East News Znak informacyjny z logotypem Lidl przy drodze, pokryty śniegiem. W tle zaśnieżone drzewa, domy jednorodzinne oraz uliczka, gdzie jeździ czarny samochód. Zdjęcie ilustruje ofertę Lidla na Dzień Babci i Dziadka, o czym przeczytasz na Super Biznes.
  • Dzień Babci 2026 wypada w środę 21 stycznia, a Dzień Dziadka w czwartek 22 stycznia
  • Biedronka oferuje prezenty od 15 do 28 stycznia w cenach od 9,99 zł do 119 zł
  • W Lidlu prezenty kupisz już od 8 stycznia – najtańsze pozycje kosztują 9,99 zł
  • W ofertach znajdziesz praktyczne upominki: od kubków i skarpetek po ciśnieniomierze i radia
Kiedy wypada Dzień Babci i Dzień Dziadka 2026?

Dzień Babci to święto obchodzone w Polsce od 1964 roku. W 2026 roku przypada na środę, 21 stycznia. Dzień Dziadka świętujemy dzień później – w czwartek, 22 stycznia. To młodsze święto, które dotarło do Polski zza oceanu w latach 80. ubiegłego wieku.

Prezenty w Biedronce na Dzień Babci i Dzień Dziadka 2026

Biedronka przygotowała specjalną ofertę dostępną od czwartku 15 stycznia do środy 28 stycznia. Produkty będą w sprzedaży do wyczerpania zapasów. Oto ceny wybranych prezentów:

Najtańsze prezenty w Biedronce:

  • Kubki lub filiżanki z dedykacją – 19,99 zł
  • Etui ze ściereczką i sznurkiem do okularów – 9,99 zł
  • Breloczek do kluczy z lokalizatorem – 13,99 zł
  • Skarpety 2-pak – 14,99 zł

Praktyczne upominki:

  • Budzik LED – 19,99 zł/29,99 zł
  • Kapcie damskie lub męskie – 24,99 zł
  • Akcesoria do szycia lub szydełkowania – 24,99 zł
  • Urządzenie do szycia lub pudełka na leki – 39,99 zł
  • Ciśnieniomierz z funkcją głosową – 49,99 zł

Droższe prezenty:

  • Budzik RGP z projektorem – 49,99 zł
  • Zestaw kijów do nordic walking – 49,99 zł
  • Trenażer – 89,90 zł
  • Radio bezprzewodowe – 119 zł

Oferta Lidla na Dzień Babci i Dzień Dziadka 2026

Lidl rozpoczął sprzedaż prezentów już 8 stycznia. Sieć podzieliła ofertę na produkty dostępne w sklepach stacjonarnych oraz te sprzedawane online.

Sklepy stacjonarne Lidl – ceny:

  • Kubek z dedykacją – 9,99 zł
  • Łyżeczka z dedykacją – 9,99 zł
  • Etui na okulary – 9,99 zł
  • Skarpetki – 14,98 zł
  • Ręcznik – 14,99 zł
  • Akcesoria kuchenne – 13,99 zł
  • Filiżanka ze spodkiem – 19,99 zł
  • Poduszka dekoracyjna – 19,99 zł

Oferta online Lidl:

W sklepie internetowym Lidla dostępne są droższe produkty, głównie prozdrowotne:

  • Termofor – 41,99 zł
  • Poduszka rozgrzewająca – od 48,93 zł
  • Ciśnieniomierz naramienny – 69,90 zł
  • Poduszka elektryczna na plecy i kark – 79,90 zł
  • Pas rozgrzewający – 89,90 zł
  • Bezprzewodowy ciśnieniomierz – 99,00 zł
  • Mini inhalator – 99,00 zł
  • Koc elektryczny – 149,00 zł
  • Urządzenie do masażu kompresyjnego nóg – 249,00 zł

Jaki prezent wybrać na Dzień Babci i Dzień Dziadka?

Wybór prezentu zależy od potrzeb i zainteresowań najbliższych. Praktyczne osoby docenią kubki, ręczniki, kapcie czy akcesoria kuchenne. Dla osób dbających o zdrowie dobre będą ciśnieniomierze, poduszki rozgrzewające czy kijki do nordic walking.

Pamiętaj, że najważniejszy jest gest i szczera pamięć. Nawet drobny upominek za kilkanaście złotych może sprawić radość, jeśli towarzyszy mu ciepłe życzenie i wspólnie spędzony czas.

