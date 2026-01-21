- Dzień Babci 2026 wypada w środę 21 stycznia, a Dzień Dziadka w czwartek 22 stycznia
- Biedronka oferuje prezenty od 15 do 28 stycznia w cenach od 9,99 zł do 119 zł
- W Lidlu prezenty kupisz już od 8 stycznia – najtańsze pozycje kosztują 9,99 zł
- W ofertach znajdziesz praktyczne upominki: od kubków i skarpetek po ciśnieniomierze i radia
Spis treści
Kiedy wypada Dzień Babci i Dzień Dziadka 2026?
Dzień Babci to święto obchodzone w Polsce od 1964 roku. W 2026 roku przypada na środę, 21 stycznia. Dzień Dziadka świętujemy dzień później – w czwartek, 22 stycznia. To młodsze święto, które dotarło do Polski zza oceanu w latach 80. ubiegłego wieku.
Prezenty w Biedronce na Dzień Babci i Dzień Dziadka 2026
Biedronka przygotowała specjalną ofertę dostępną od czwartku 15 stycznia do środy 28 stycznia. Produkty będą w sprzedaży do wyczerpania zapasów. Oto ceny wybranych prezentów:
Najtańsze prezenty w Biedronce:
- Kubki lub filiżanki z dedykacją – 19,99 zł
- Etui ze ściereczką i sznurkiem do okularów – 9,99 zł
- Breloczek do kluczy z lokalizatorem – 13,99 zł
- Skarpety 2-pak – 14,99 zł
Praktyczne upominki:
- Budzik LED – 19,99 zł/29,99 zł
- Kapcie damskie lub męskie – 24,99 zł
- Akcesoria do szycia lub szydełkowania – 24,99 zł
- Urządzenie do szycia lub pudełka na leki – 39,99 zł
- Ciśnieniomierz z funkcją głosową – 49,99 zł
Droższe prezenty:
- Budzik RGP z projektorem – 49,99 zł
- Zestaw kijów do nordic walking – 49,99 zł
- Trenażer – 89,90 zł
- Radio bezprzewodowe – 119 zł
Oferta Lidla na Dzień Babci i Dzień Dziadka 2026
Lidl rozpoczął sprzedaż prezentów już 8 stycznia. Sieć podzieliła ofertę na produkty dostępne w sklepach stacjonarnych oraz te sprzedawane online.
Sklepy stacjonarne Lidl – ceny:
- Kubek z dedykacją – 9,99 zł
- Łyżeczka z dedykacją – 9,99 zł
- Etui na okulary – 9,99 zł
- Skarpetki – 14,98 zł
- Ręcznik – 14,99 zł
- Akcesoria kuchenne – 13,99 zł
- Filiżanka ze spodkiem – 19,99 zł
- Poduszka dekoracyjna – 19,99 zł
GALERIA. Upominki na Dzień Babci i Dziadka w Lidlu
Oferta online Lidl:
W sklepie internetowym Lidla dostępne są droższe produkty, głównie prozdrowotne:
- Termofor – 41,99 zł
- Poduszka rozgrzewająca – od 48,93 zł
- Ciśnieniomierz naramienny – 69,90 zł
- Poduszka elektryczna na plecy i kark – 79,90 zł
- Pas rozgrzewający – 89,90 zł
- Bezprzewodowy ciśnieniomierz – 99,00 zł
- Mini inhalator – 99,00 zł
- Koc elektryczny – 149,00 zł
- Urządzenie do masażu kompresyjnego nóg – 249,00 zł
Jaki prezent wybrać na Dzień Babci i Dzień Dziadka?
Wybór prezentu zależy od potrzeb i zainteresowań najbliższych. Praktyczne osoby docenią kubki, ręczniki, kapcie czy akcesoria kuchenne. Dla osób dbających o zdrowie dobre będą ciśnieniomierze, poduszki rozgrzewające czy kijki do nordic walking.
Pamiętaj, że najważniejszy jest gest i szczera pamięć. Nawet drobny upominek za kilkanaście złotych może sprawić radość, jeśli towarzyszy mu ciepłe życzenie i wspólnie spędzony czas.