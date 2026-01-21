Dzień Babci 2026 wypada w środę 21 stycznia, a Dzień Dziadka w czwartek 22 stycznia

Biedronka oferuje prezenty od 15 do 28 stycznia w cenach od 9,99 zł do 119 zł

W Lidlu prezenty kupisz już od 8 stycznia – najtańsze pozycje kosztują 9,99 zł

W ofertach znajdziesz praktyczne upominki: od kubków i skarpetek po ciśnieniomierze i radia

Kiedy wypada Dzień Babci i Dzień Dziadka 2026?

Dzień Babci to święto obchodzone w Polsce od 1964 roku. W 2026 roku przypada na środę, 21 stycznia. Dzień Dziadka świętujemy dzień później – w czwartek, 22 stycznia. To młodsze święto, które dotarło do Polski zza oceanu w latach 80. ubiegłego wieku.

Prezenty w Biedronce na Dzień Babci i Dzień Dziadka 2026

Biedronka przygotowała specjalną ofertę dostępną od czwartku 15 stycznia do środy 28 stycznia. Produkty będą w sprzedaży do wyczerpania zapasów. Oto ceny wybranych prezentów:

Najtańsze prezenty w Biedronce:

Kubki lub filiżanki z dedykacją – 19,99 zł

Etui ze ściereczką i sznurkiem do okularów – 9,99 zł

Breloczek do kluczy z lokalizatorem – 13,99 zł

Skarpety 2-pak – 14,99 zł

Praktyczne upominki:

Budzik LED – 19,99 zł/29,99 zł

Kapcie damskie lub męskie – 24,99 zł

Akcesoria do szycia lub szydełkowania – 24,99 zł

Urządzenie do szycia lub pudełka na leki – 39,99 zł

Ciśnieniomierz z funkcją głosową – 49,99 zł

Droższe prezenty:

Budzik RGP z projektorem – 49,99 zł

Zestaw kijów do nordic walking – 49,99 zł

Trenażer – 89,90 zł

Radio bezprzewodowe – 119 zł

Oferta Lidla na Dzień Babci i Dzień Dziadka 2026

Lidl rozpoczął sprzedaż prezentów już 8 stycznia. Sieć podzieliła ofertę na produkty dostępne w sklepach stacjonarnych oraz te sprzedawane online.

Sklepy stacjonarne Lidl – ceny:

Kubek z dedykacją – 9,99 zł

Łyżeczka z dedykacją – 9,99 zł

Etui na okulary – 9,99 zł

Skarpetki – 14,98 zł

Ręcznik – 14,99 zł

Akcesoria kuchenne – 13,99 zł

Filiżanka ze spodkiem – 19,99 zł

Poduszka dekoracyjna – 19,99 zł

GALERIA. Upominki na Dzień Babci i Dziadka w Lidlu

Oferta online Lidl:

W sklepie internetowym Lidla dostępne są droższe produkty, głównie prozdrowotne:

Termofor – 41,99 zł

Poduszka rozgrzewająca – od 48,93 zł

Ciśnieniomierz naramienny – 69,90 zł

Poduszka elektryczna na plecy i kark – 79,90 zł

Pas rozgrzewający – 89,90 zł

Bezprzewodowy ciśnieniomierz – 99,00 zł

Mini inhalator – 99,00 zł

Koc elektryczny – 149,00 zł

Urządzenie do masażu kompresyjnego nóg – 249,00 zł

Jaki prezent wybrać na Dzień Babci i Dzień Dziadka?

Wybór prezentu zależy od potrzeb i zainteresowań najbliższych. Praktyczne osoby docenią kubki, ręczniki, kapcie czy akcesoria kuchenne. Dla osób dbających o zdrowie dobre będą ciśnieniomierze, poduszki rozgrzewające czy kijki do nordic walking.

Pamiętaj, że najważniejszy jest gest i szczera pamięć. Nawet drobny upominek za kilkanaście złotych może sprawić radość, jeśli towarzyszy mu ciepłe życzenie i wspólnie spędzony czas.

