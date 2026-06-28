Polacy pokochali wakacje w kraju

Polska turystyka ma za sobą znakomity rok. Z danych GUS wynika, że w 2025 roku z krajowej bazy noclegowej skorzystało aż 58,9 mln turystów. To najlepszy wynik w historii.

Równie dynamicznie rozwija się rynek apartamentów na wynajem krótkoterminowy. Coraz więcej osób zamiast tradycyjnego hotelu wybiera komfortowe mieszkania i apartamenty rezerwowane przez internet.

Pierwsze miesiące 2026 roku pokazują, że ten trend nie tylko się utrzymuje, ale wręcz przyspiesza.

Świnoujście i Międzyzdroje przeżywają oblężenie

Największym zainteresowaniem cieszy się oczywiście polskie wybrzeże.

Już w maju apartamenty w Świnoujściu osiągały obłożenie przekraczające 68 proc. Bardzo dobre wyniki zanotowały również Międzyzdroje, gdzie zajętych było niemal 63 proc. dostępnych miejsc.

To wynik, który wielu właścicieli obiektów noclegowych zwykle obserwowało dopiero w szczycie sezonu wakacyjnego.

Urlop już nie tylko w lipcu i sierpniu

Eksperci zauważają jeszcze jedną ważną zmianę. Polacy coraz częściej wyjeżdżają poza tradycyjnym sezonem.

Zamiast tłoku w środku wakacji wybierają maj, czerwiec lub wrzesień. Dzięki temu sezon turystyczny nad Bałtykiem stopniowo się wydłuża, a właściciele apartamentów mogą zarabiać przez większą część roku.

To dobra wiadomość zarówno dla branży noclegowej, jak i lokalnych restauracji, kawiarni czy atrakcji turystycznych.

Już nie cena, a komfort przyciąga gości

Wakacyjni goście stają się coraz bardziej wymagający. Sam nocleg przestaje wystarczać.

Dziś liczą się dodatkowe udogodnienia: parking, strefa SPA, basen, sauna, restauracja czy atrakcje dla dzieci. Coraz większe znaczenie mają także nowoczesne systemy zameldowania i szybki kontakt z obsługą.

Najlepiej radzą sobie obiekty, które oferują kompleksowy wypoczynek, a nie tylko miejsce do spania.

Nie tylko morze. Miasta też przyciągają tłumy

Świetne wyniki notują również największe polskie miasta.

Warszawa, Wrocław i Trójmiasto korzystają z ruchu biznesowego, konferencji oraz popularności krótkich wyjazdów typu city break. Coraz więcej turystów zagranicznych odwiedza Polskę, wybierając apartamenty zamiast klasycznych hoteli.

Bałtyk może wygrać z zagranicą

Przedstawiciele branży turystycznej zwracają uwagę, że część turystów może w tym roku zrezygnować z dalekich podróży zagranicznych.

Niepewna sytuacja międzynarodowa i rosnące koszty podróży sprawiają, że wiele osób szuka miejsc, do których można wygodnie dojechać samochodem.

Na tym szczególnie korzysta polskie wybrzeże. Coraz częściej nad Bałtyk przyjeżdżają nie tylko Polacy, ale także turyści z Niemiec, Czech oraz innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Branża szykuje się na rekordowe wakacje

Hotelarze i właściciele apartamentów patrzą na nadchodzące miesiące z dużym optymizmem. Rezerwacji przybywa, zainteresowanie nadmorskimi miejscowościami rośnie, a wiele obiektów już teraz notuje wyniki lepsze niż przed rokiem.

Jeśli ten trend się utrzyma, lato 2026 może przejść do historii jako jeden z najlepszych sezonów dla polskiej turystyki od wielu lat. A wszystko wskazuje na to, że największym wygranym znów będzie Bałtyk.

Sezon nad Bałtykiem nie kończy się z nadejściem jesieni