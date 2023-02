Baniak w rękach CBA. Protest Rady Przedsiębiorczości w sprawie zatrzymania szefa Pracodawców RP

Kursy walut [2.02.2023] Złoty traci do euro

Rafał Baniak zatrzymany przez CBA

Rada Przedsiębiorczości wystosowała komunikat ze stanowiskiem Rady Przedsiębiorczości ws. zatrzymania Prezesa Pracodawców RP, Wiceprzewodniczącego Rady Dialogu Społecznego Rafała Baniaka. W piśmie tym pisze ona następująco: "Rada Przedsiębiorczości z oburzeniem reaguje na zatrzymanie Rafała Baniaka, Prezesa Pracodawców RP, Wiceprzewodniczącego Rady Dialogu Społecznego i byłego podsekretarza stanu w ministerstwach: Polityki Społecznej, Gospodarki oraz Skarbu Państwa. Protestujemy przeciwko nadużywaniu przez organy ścigania dotkliwych środków bez wystarczającego uzasadnienia. Sposób postępowania organów ścigania narusza podstawowe standardy państwa prawa. Takie praktyki powodują nie tylko poważne szkody w życiu zatrzymanych, ale podkopują też zaufanie do instytucji państwa. Atmosfera zastraszania i podejrzliwości kreowana wokół osoby publicznej, która może być do dyspozycji organów i w każdej chwili jest gotowa stawić się na wezwanie śledczych, w żadnej mierze nie służy dobru postępowania. Szczególne zaniepokojenie przedsiębiorców budzi fakt, że w stosunku do Prezesa Pracodawców RP Rafała Baniaka zostały zastosowane środki noszące wręcz znamiona represji".

Następnie Rada dodaje: "Nie przesądzając o winie zatrzymanego, apelujemy do prokuratury i organów ścigania o umiar w stosowaniu dotkliwych środków, które naruszają godność osób objętych postępowaniem. Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec takich praktyk, a przede wszystkim oczekujemy respektowania podstawowych zasad i wolności obowiązujących w społeczeństwach demokratycznych".

