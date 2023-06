Banki kontra frankowicze. Bezwzględna wojna. Gościem programu Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich

Kredyt we frankach

Kolejny odcinek programu "Pieniądze to nie wszystko" rusza w środę 21.06.2023 o 12:00, transmisję na żywo można oglądać na facebookowym profilu SuperBiznesu, oraz na kanale Super Expressu w serwisie YouTube. Gościem w studio Super Biznesu będzie Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich. W trakcie rozmowy prowadzonej przez Huberta Biskupskiego zostaną poruszone tematy kredytów frankowych i kondycji polskich banków. Co oznacza niedawny wyrok TSUE dla kredytobiorców i dla banków. W jaki sposób banki odrobią sobie straty i czy dalej będą walczyć z frankowiczami? Tematem rozmowy będzie też stabilność systemu bankowego i rekordowe zyski banków w I kwartale 2023 - najwyższe w historii, aż 40 proc. rdr. To efekt wysokich stóp procentowych.

Transmisję można oglądać również poniżej: