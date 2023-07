i Autor: getty images Już pierwszego dnia do sześćiu banków udzielających Bezpiecznego Kredytu 2% zgłosiło się kilkanaście tysięcy chętnych. Jak wygląda procedura kredytowa w tych bankach?

Bat na banki

Banki masowo pozywane przez kredytobiorców! Dostają darmowe kredyty

Wzrasta świadomość i wiedza prawna Polaków, a co za tym idzie coraz więcej osób postanawia dochodzić swoich praw sądzie. Tak też się dzieje w przypadku kredytobiorców, nie tylko frankowych, ale i złotowych, gotówkowych oraz tych którzy wzięli pożyczki pozabankowe. Ci, którzy odkryją nieprawidłowe przepisy w umowie z bankiem coraz częściej korzystają z tzw. sankcji kredytu darmowego (w skrócie SKD), przewidzianej w ustawie o kredycie konsumenckim (art. 45). Co to jest i jak pomaga w walce z bankiem?