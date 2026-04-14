Syn Donalda Trumpa rusza z nowym biznesem. Pokazał pierwszy produkt

Barron Trump, najmłodszy syn byłego prezydenta USA, rozpoczyna karierę biznesową jako dyrektor firmy z Palm Beach.

Jego nazwisko jest powiązane z projektem SOLLOS Yerba Mate, co sugeruje wejście w dynamicznie rosnący rynek napojów funkcjonalnych.

To pierwszy tak wyraźny krok Barrona w świat biznesu, niezależny od bezpośrednich działań ojca.



Pierwsze produkty jeszcze przed premierą

Projekt SOLLOS Yerba Mate nabiera realnych kształtów. Firma związana z Barronem Trumpem już przed oficjalnym debiutem pokazała pierwsze warianty swoich napojów. Z zapowiedzi wynika, że na start pojawi się zestaw 12 puszek w smaku ananas + kokos. Jak przekazano w komunikacji firmy, premiera produktów planowana jest na maj 2026 roku. To oznacza, że startup wchodzi w fazę rynkowego testu i zaczyna budować rozpoznawalność jeszcze przed właściwym wejściem do sprzedaży.

Spółka blisko Mar-a-Lago i znane nazwiska w zarządzie

Za projektem stoi spółka Sollos Yerba Mate Inc., która ma siedzibę na Florydzie – w pobliżu Mar-a-Lago, czyli prywatnej rezydencji Donalda Trumpa. To lokalizacja nieprzypadkowa, biorąc pod uwagę zaplecze biznesowe i medialne rodziny.

W zarządzie firmy, oprócz Barrona Trumpa, zasiadają także Spencer Bernstein, Rodolfo Castillo, Stephen Hall oraz Valentino Gomez. To oni wspólnie odpowiadają za rozwój przedsięwzięcia i jego wejście na rynek.

Marka oparta na słońcu i stylu życia

Twórcy projektu mocno stawiają na branding. Nazwa SOLLOS ma bezpośrednie odniesienie do słońca i rytmu dnia. „SOL”, czyli słońce po hiszpańsku, symbolizuje początek dnia i energię, natomiast „LOS” – zapisane od tyłu – odnosi się do jego zakończenia.

Według założeń marki, koncepcja ma oddawać pełny cykl dnia i styl życia związany z energią, aktywnością i odpoczynkiem. Projekt wpisuje się w wizerunek tzw. „Sunshine State”, czyli Florydy, z którą firma chce być kojarzona.

Yerba mate zamiast kawy. Rynek rośnie

SOLLOS Yerba Mate wchodzi w segment napojów funkcjonalnych, który dynamicznie rozwija się w Stanach Zjednoczonych. Yerba mate – popularna w Ameryce Południowej – zawiera kofeinę i antyoksydanty, dlatego coraz częściej traktowana jest jako alternatywa dla kawy i napojów energetycznych.

Rosnące zainteresowanie tym napojem w USA wynika m.in. z trendów zdrowotnych oraz rosnącej populacji latynoskiej. To sprawia, że rynek staje się atrakcyjny dla nowych graczy i startupów.

Biznes od pierwszego roku studiów

Wejście Barrona Trumpa do biznesu zbiegło się z początkiem jego edukacji. Od września 2024 roku jest studentem prestiżowej Stern School of Business na New York University.

To jednak nie jego pierwszy projekt. W połowie 2024 roku próbował swoich sił w branży nieruchomości, ale przedsięwzięcie zostało szybko zamknięte. Powodem było rosnące zainteresowanie mediów w trakcie kampanii wyborczej Donalda Trumpa.

Prywatność i polityczny kontekst

Barron Trump wciąż pozostaje jedną z najbardziej prywatnych osób w rodzinie Trumpów. Rzadko pojawia się publicznie i nie buduje medialnego wizerunku w takim stopniu jak jego starsze rodzeństwo.

Nowy projekt biznesowy pojawia się jednak w ciekawym kontekście. Yerba mate ma swoje korzenie w Ameryce Południowej, podczas gdy polityka Donalda Trumpa wielokrotnie koncentrowała się na ograniczaniu imigracji z tego regionu. To zestawienie zwraca uwagę obserwatorów i dodatkowo zwiększa zainteresowanie projektem.

SOLLOS Yerba Mate to pierwszy poważny projekt Barrona Trumpa w branży konsumenckiej. Pokazanie produktu przed premierą i konkretna data debiutu sugerują, że startup ma jasno określony plan wejścia na rynek. Na tym etapie trudno jeszcze ocenić skalę przedsięwzięcia, ale jedno jest pewne – nazwisko Trump już teraz działa jak silny magnes marketingowy.

