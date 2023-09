Becikowe 2023. Komu przysługuje i ile wynosi?

Emerytura a kapitał początkowy. Jak ZUS go oblicza? Jaki ma wpływ na wysokość świadczeń?

Becikowe to finansowe wsparcie rodziców udzielane przez państwo. Jest to jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka . Zgon dziecka nie powoduje utraty uprawnienia, jeżeli dziecko urodziło się żywe. Czasami również urzędy gmin i miast same przyznają dodatkową, jednorazową pomoc, nazywaną becikowym gminnym. A jeśli dochód w twojej rodzinie nie przekracza w miesiącu: 674 zł netto na osobę lub 764 zł, gdy w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością, dodatkowo możesz dostać zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000 zł.

Becikowe przysługuje:

* matce lub ojcu dziecka

* opiekunowi prawnemu (osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem)

* opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba, która przejęła opiekę nad dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o adopcję dziecka).W

Ważne! Jeśli masz polskie obywatelstwo i mieszkasz za granicą – nie przysługuje ci becikowe w Polsce.

Becikowe 2023 – jakie warunki trzeba spełnić?

Zapomogę możesz uzyskać , jeśli:

* Dochód na osobę w twojej rodzinie nie przekracza w miesiącu 1 922 zł netto,

* Matka dziecka od co najmniej 10 tygodnia ciąży do porodu była pod opieką medyczną (nie dotyczy: opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych, osób, które przysposobiły dziecko),

Jeśli samotnie wychowujesz dziecko – możesz otrzymać becikowe tylko wtedy, gdy zostały ustalone alimenty od drugiego rodzica. Wyjątki:

* drugi rodzic nie żyje,

* ojciec dziecka jest nieznany,

* sąd oddalił powództwo o ustalenie alimentów od drugiego rodzica,

* sąd zobowiązał tylko jednego z rodziców do utrzymania dziecka,

* rodzice – zgodnie z orzeczeniem sądu – sprawują nad dzieckiem opiekę naprzemienną.

Becikowe 2023. Ile możesz dostać?

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko .Świadczenie jest przyznawane na każdego dziecko. Oznacza to, że w przypadku bliźniaków powinna być wypłacona kwota 2000 zł i analogicznie w przypadku większej liczby dzieci. Pieniądze dostaniesz: przelewem na konto lub przekazem pocztowym.

Becikowe 2023. Konieczny wniosek

Wniosek o wypłatę składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta albo w ośrodku pomocy społecznej lub drogą elektroniczną poprzez portal Emp@tia

Do wniosku należy dołączyć:

* skrócony odpis aktu urodzenia dziecka

* zaświadczenie o pozostawaniu mamy dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu wystawione przez lekarza lub położną

* pisemne oświadczenie drugiego rodzica, że na dziecko nie została pobrana już jednorazowa zapomoga z tytułu jego narodzin,

* zaświadczenia o dochodzie.

