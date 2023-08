Będą kontrolować Polaków. Skarbówka zyska wgląd do wszystkich faktur

Dodatkowe 650 zł miesięcznie do wynagrodzenia. Niewiele osób wie, jak je otrzymać

Nowe prawo ma uprościć prowadzenie działalności gospodarczej

MF wyjaśniło, że po zmianach wystawianie faktur lub dostęp do nich będzie możliwy tylko w zakresie faktur danego zakładu czy też oddziału osoby prawnej lub innej wyodrębnionej jednostki wewnętrznej podmiotu, a nie do wszystkich faktur ustrukturyzowanych tego podatnika. Podmioty, które uzyskają uprawnienia, będą miały możliwość nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do korzystania z KSeF poprzez uzyskanie uprzednio unikalnego identyfikatora.

„Rozwiązanie to jest działaniem upraszczającym i ułatwiającym działalność dla przedsiębiorców i będzie mogło być stosowane jeszcze przed wprowadzeniem obowiązku wystawiania i otrzymywania przez podatników faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)” – wyjaśniono w uzasadnieniu.

Regulacje te umożliwią nadawanie zawężonych uprawnień w Krajowym Systemie e–Faktur przy dużych strukturach podmiotów (posiadających np. kilka oddziałów (zakładów) lub innych wyodrębnionych jednostek wewnętrznych oprócz jednostki macierzystej)” – stwierdzono w uzasadnieniu do projektowanego rozporządzenia.

Co z bezpieczeństwem danych przesyłanych do skarbówki?

Według Business Insider, resort zapenwia, że autoryzacja w systemie jest zabezpieczona na najwyższych dostępnych poziomach.

"Jak czytamy dalej w stanowisku fiskusa, "w celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego wprowadzono również konieczność posiadania określonych uprawnień do korzystania z KSeF oraz wymóg uwierzytelnienia i autoryzacji w kontekście danego przedsiębiorcy".- czytamy w Business Insider.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2023 r.

Krajowy System e-Faktur to system informatyczny, za pośrednictwem którego obecnie przedsiębiorcy mogą wystawiać faktury potwierdzające transakcje z innymi przedsiębiorcami. Od 1 lipca 2024 r. ten system będzie obowiązkowy dla dużych przedsiębiorców, a od 1 stycznia 2025 r. obejmie także małe i średnie firmy.

