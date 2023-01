Skarbówka organizuje policję VAT-owską? Zmiany już od lutego

Krajowa Administracja Skarbowa jak służby specjalne?

"Obecnie pracujemy nad wzmocnieniem kadrowym komórek zajmujących się kontrolą celno-skarbową. Od lutego w urzędach celno-skarbowych powstaną piony wyspecjalizowane w zwalczaniu przestępczości VAT-owskiej i akcyzowej" - zapowiedział wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej Bartosz Zbaraszczuk, w wywiadzie dla Business Insider.

KAS, a właściwie działająca w jej strukturach SCS, korzysta z możliwości prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych w pełnym zakresie działania KAS. To pozwala walczyć ze zorganizowanymi grupami przestępczymi, które zajmują się wyłudzaniem podatków, nielegalnym hazardem, czy praniem pieniędzy. Mamy w tym obszarze bardzo dużo sukcesów, ale te grupy wciąż powstają i próbują uprawiać przestępczy proceder- czytamy w wywiadzie z szefem KAS.

Jednocześnie Zbaraszczuk przypomina, że w 2015 r. luka VAT wynosiła 24,1 proc. potencjalnych wpływów z tego podatku, a na koniec 2021 r. spadła do zaledwie 4,3 proc.

-Przykładowo dzięki KAS i ABW szczecińska prokuratura wniosła do sądu akt oskarżenia wobec 40 członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym hazardem. Zabezpieczono prawie 3 tys. nielegalnych automatów do gry i majątek wart prawie 110 mln zł. Korzyści majątkowe sprawców tych przestępstw liczone są na około 470 mln zł. Takie sprawy to nasza codzienność, ale nielegalny proceder jest wykrywany, a przestępcy rozliczani. Jesteśmy skuteczniejsi i chcemy tę skuteczność szerzej pokazywać Polakom- twierdzi szef KAS w rozmowie z Business Insider.

Jak zapewnia wiceminister Zbaraszczuk, obecnie trudniej jest zniknąć z radaru KAS m.in. za sprawą narzędzi, w które wyposażono służbę.

"Oczywiście luka w VAT nadal istnieje, bo co do zasady nie da się jej zredukować do zera. Przestępczość podatkowa też całkiem nie zanika. Natomiast mogę powiedzieć, że jej skala jest dużo mniejsza niż kilka lat temu. Coraz trudniej jest ukryć przestępczy proceder. Wykorzystujemy dostęp do różnych informacji, potrafimy je przetworzyć i przeanalizować. Mamy dane z JPK, STIR, informacje z wielu innych źródeł, przez co trudno jest przestępcom umknąć" twierdzi rozmówca Business Insidera.

Nasza granica jest szczelna. 5 mld zł zamrożonych na podstawie sankcji

Jak zapewnia Szef KAS, w ciągu jednej 12-godzinnej zmiany funkcjonariusze obsługują ponad 200 pojazdów więcej niż przed zmianami organizacyjnymi na przejściach granicznych zaproponowanymi przez KAS w ubiegłym roku.

W ciągu doby na wszystkich przejściach z Ukrainą odprawianych jest nawet ponad 4 tys. samochodów ciężarowych. Zadaniem KAS jest ochrona zewnętrznej granicy celnej UE, zatem także na odcinku granicy polsko-ukraińskiej, nawet w tak wymagającej i trudnej sytuacji, mimo trwającej wojny nie odstępujemy od tych zadań. Warto też pamiętać, że od wybuchu wojny odprawiliśmy ok. 40 tys. transportów z pomocą humanitarną dla Ukrainy.

Jak ujawnia Zbaraszczuk poprzez zastosowanie sankcji na osoby i podmioty z Rosji oraz Białorusi obecnie mamy zabezpieczone aktywa o wartości ponad 5 mld zł. Ta wartość zmienia się w czasie.

-To nie KAS zamraża aktywa finansowe czy trwałe, robią to podmioty, które są do tego zobowiązane, czyli głównie banki i instytucje finansowe- wyjaśnia szef kontroli skarbowej.

Pytany również o podwyżki dla pracowników, Zbaraszczuk przyznał, że przeciętny wzrost płac w 2023 r. to będzie 1100-1300 zł brutto.

-Podwyżki wynikające z programu modernizacji KAS wyniosą dla członków korpusu służby cywilnej 759,60 zł brutto, a dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej 699,60 zł brutto. Pozostałą kwotę stanowi wzrost o 7,8 proc. wynikający z zapisów projektu ustawy budżetowej na 2023 r. Uważam, że to będzie przyzwoita podwyżka i duże pieniądze zainwestowane w KAS - ocenił wiceminister.

