Nowe świadczenie dla wdów i wdowców poległych funkcjonariuszy i żołnierzy. Będą wypłacane co miesiąc do końca życia

Rada Ministrów projekt ustawy, która przewiduje nowy rodzaj wsparcia dla członków rodzin poległych funkcjonariuszy lub żołnierzy. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji zaznaczył, że rząd chce, aby ta tzw. ustawa o świadczeniach dla wdów i sierot została uchwalona jak najszybciej. "To bardzo ważne sprawy z punktu widzenia rządu. To godnościowe rozwiązanie. Liczymy, że w parlamencie zdobędzie poparcie wszystkich formacji" - powiedział Wąsik.

"Oszacowaliśmy, że te rozwiązania będą dotyczyć nie więcej niż dwustu rodzin w służbach podległych MSWiA, ale także formacji ochotniczych, z którymi współpracujemy, czyli GOPR, TOPR i OSP. Osobne szacunki ma MON, który będzie finansował świadczenia dla rodzin żołnierzy" - zaznaczył wiceszef MSWiA.

Projekt tej ustawy MSWiA prezentowało na konferencji prasowej zwołanej 2 listopada. Wprowadzi ona świadczenia pieniężne dla rodzin mundurowych, którzy polegli na służbie. Dotyczy to rodzin żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy służb podległych MSWiA, służb specjalnych, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej, a także strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ratowników GOPR i TOPR.

Wdowom i wdowcom po poległych funkcjonariuszach i żołnierzach świadczenia będą wypłacane co miesiąc do końca życia. Będzie to kwota równa średniego uposażenia w danej formacji. 50 proc. tej kwoty otrzymywać będą dzieci poległego funkcjonariusza. Świadczenie przysługiwać im będzie do 18. roku życia, a jeśli będą się dalej uczyć - do 24. lub 25. roku życia. Jeśli jako niepełnoletnie stały się całkowicie niezdolne do pracy lub samodzielnej egzystencji, świadczenie będzie przysługiwać im bez względu na wiek. Dzieci bez obojga rodziców, tj. sieroty zupełne, otrzymywać będą 100 proc. średniego uposażenia.

Świadczenia będą też przysługiwały rodzicom poległych. Od przejścia na emeryturę dożywotnio otrzymywać będą po 50 proc. średniego uposażenia w formacji, w której służyło ich dziecko.

