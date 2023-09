Będzie obniżka cen prądu! Ale tylko dla wybranych

Niższe rachunki za prąd

Są szanse na wprowadzenie specjalnych taryf za prąd dla pomp ciepła, ale to będzie możliwe dopiero po wyborach parlamentarnych - powiedział cytowany przez serwis portalsamorzadowy.pl Paweł Lachman, prezes Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła. Dlaczego?

Portal poruszający kwestie ważne dla samorządowców informuje, że jeszcze w tym roku Komisja Europejska ogłosi kompleksowy plan na rzecz rozpowszechnienia pomp ciepła. "Mają w nim się znaleźć rozwiązania dotyczące taryf za prąd dla pomp ciepła i obniżenia VAT-u na energię elektryczną". Podobne rozwiązanie wprowadziły już Austria i Szwajcaria i szykują się do tego Niemcy. "Pompy ciepła w porannym i wieczornym szczycie zużycia prądu są automatycznie wyłączane na dwie godziny, ale w zamian za to mają obniżone stawki za prąd.

Wszystkich, którzy zdecydowali się na montaż fotowoltaiki po 1 kwietnia 2022 r., obejmuje nowy system rozliczeń nadwyżek energii, czyli tzw. net-billing. Podobnie jak net-metering, obowiązuje przez 15 lat każdego, kto przyłączył do sieci swoją mikroinstalację. Na czym to polega? W net-billingu osobno rozliczana jest wartość energii wprowadzonej do sieci oraz energii pobranej. Tym samym każda kilowatogodzina przekazana do sieci jest wyceniana na podstawie ceny rynkowej. Wielkość nadwyżki energii z fotowoltaiki jest przeliczana na pieniądze, a następnie trafia na konto prosumenta.

W Polsce w kwietniu ruszyła piąta edycja programu "Mój Prąd". Dopłaty można dostać do fotowoltaiki, pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych. Maksymalna dotacja wynosi 58 tys. zł, a budżet całego programu to 955 mln zł.

