Prąd w Polsce jest najdroższy w Europie! Wszystko przez jedną decyzję rządu?

Prąd w Polsce najdroższy w Europie! Taniej płacą nawet Niemcy

GW wylicza, że w Polsce 1 MWh na hurtowym rynku energii z dostawą jednego dnia kosztuje 139 euro zł (ok. 615 zł). Dla porównania, w Czechach 1 MWh kosztuje 104 euro (ok. 460 zł), a w Niemczech 97 euro (ok. 429 zł). Oczywiście nie trzeba w tym przypadku dodawać, że w Niemczech zarobki są dużo wyższe, a mimo to cena prądu jest niższa nominalnie, nie tylko w stosunku do wynagrodzenia. Nawet na Węgrzech, które zmagają się z wieloma problemami gospodarczymi, za 1 MWh trzeba zapłacić mniej, bo 126 euro (ok. 557 zł).

Ponadto Gazeta Wyborcza wskazuje, że ta sytuacja trwa od marca i co więcej, sytuacja jest coraz gorsza, tj. w Polsce ceny rosną coraz bardziej, oddalając się od tych, które są w pozostałych europejskich krajach.

Dlaczego prąd w Polsce jest drogi?

W GW czytamy, że do tej pory rząd tłumaczył, że cena prądu wynika z dużego udziału węgla w miksie energetycznym, z surowca produkuje się 70-80 proc. polskiego prądu. Przy czym Unia nalicza podatek od emisji CO2 za spalanie węgla, wynoszący w skali kraju ok. 22 mld zł, co oczywiście winduje cenę prądu w Polsce w górę. Jednak pieniądze z podatku wracają do budżetu państwa i powinny być reinwestowane w "zieloną energię", ale - jak pisze GW - rząd PiS finansuje nim inne wydatki.

Zdaniem Gazety problemem jest również wzrost ceny węgla dla sektora energetycznego, który "wbrew światowym trendom" nie spada. Jak czytamy, to powód umocnienia państwa jako monopolisty energii, na co ma wskazywać gazecie osoba z rynku. Jeszcze do końca 2022 roku ceny energii ustalane były na giełdzie energii, gdzie koncerny kupowały ją dla klientów. Ten obowiązek został zlikwidowany przez PiS co miało spowodować w czerwcu najniższy obrót energią na giełdzie od pięciu lat.

- Obawiamy się sytuacji, w której w ramach grupy energetycznej ktoś może tanio sprzedać energię, a marża może zostać zrealizowana przez spółkę obrotu, która być może sprzeda energię drożej na giełdzie - przestrzegał przed regulacjami Rafał Gawin, prezes Urzędu Energetyki.

