Będzie podwójna waloryzacja jak będzie rządzić PO

Waloryzacja 2024 według PO

Donald Tusk zaprezentował 100 konkretów na pierwszych 100 dni swoich potencjalnych rządów. Na liście tej znalazła się m.in. druga waloryzacja, gdy inflacja przekroczy 5,1 proc. Poznaliśmy szczegóły tego projektu i mamy przykładowe wyliczenia, o ile mogłyby wzrosnąć emerytury w Polsce w 2024 roku, gdyby do władzy doszła Koalicja Obywatelska z Donaldem Tuskiem na czele.

Zgodnie z projektem budżetu na 2024 rok inflacja emerycka za 2023 wyniesie 12,3% . Jeśli uznamy, że nie będzie realnego wzrostu wynagrodzeń, to taka też byłaby waloryzacja w 2024 roku tj. 12,3%. Ale jeśli drożyzna by nie opuszczała i na 30 czerwca 2024 zrealizowałby się scenariusz inflacji powyżej 5%, to wówczas od 1 września 2024 nastąpiłaby druga waloryzacja. Przyjmując, że wskaźnik inflacji wyniósłby 7,0%, to od 1 września 2024 świadczenie zostałyby zwaloryzowane o 2,0% (7,0 – 5,0 = 2,0). I tym sposobem emeryt z minimalną emeryturą, którego świadczenie teraz wynosi 1588 zł w sumie na podwójnej waloryzacji zyskałby nieco ponad 230 zł, a emeryt ze średnim świadczeniem 3400 zł zyskałby już blisko 500 zł, zaś osoby z emeryturą rzędu 5 tys. zł zwiększyłyby ja o ponad 700 zł. Więcej przykładów prezentujemy w załączonej galerii.

QUIZ PRL. 10 polskich wynalazków, które wstrząsnęły światem Pytanie 1 z 10 1. Jan Czochralski w 1916 w laboratorium AEG w Berlinie wynalazł metodę, dzięki której działają wszystkie: telewizory i smartfony lampy i fotony kompensatory i kondensatory Dalej