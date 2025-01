Będzie zakaz używania fajerwerków w Sylwestra? Zapowiedziano konsultacje

Jakie będą ceny paliw w 2025 roku? Eksperci są zgodni co do jednej rzeczy

Będzie w Polsce zakaz fajerwerków? Kraków rozważa ograniczenia

Zapowiedzianymi przez prezydenta Miszalskiego zmianami w sprawie handlu i używania fajerwerków zająć ma się nowo powołany Wydział Dialogu, Konsultacji i Kontaktu Obywatelskiego Urzędu Miasta Krakowa. Jak zapowiada prezydent to mieszkańcy miasta zdecydują o przyszłości fajerwerków w mieście.

- Jednym z jego pierwszych zadań [Wydziału Dialogu - dop. red.] będzie przygotowanie i przeprowadzenie rzetelnych konsultacji społecznych, które pozwolą mieszkańcom Krakowa odpowiedzieć na to pytanie [...] Rozmawiajcie więc, komentujcie i przekonujcie się do swoich racji. Moje zdanie znacie, zabawa kosztem drugiego stworzenia nie jest dobra. Możemy świętować sylwestra czy bawić się na Paradzie Smoków bez używania fajerwerków hukowych - mówił Miszalski.

Jak co roku przy okazji Sylwestra wraca ożywiona dyskusja dotycząca tradycji i dobrostanu zwierząt. Prezydent Krakowa podkreśla, że w Polsce nie ma zakazu używania fajerwerków w przestrzeni publicznej, a jedynie za zostanie przyłapanym na używanie petard można dostać mandat.

Co ciekawe w Warszawie miasto apelowało do mieszkańców, aby powstrzymali się od używania petard i pirotechniki. Mieszkańcy nie zastosowali się jednak do próśb miasta i w Sylwestra tłumy odpaliły fajerwerki pod pałacem kultury.

Nie tylko Kraków, w Sejmie są dwa projekty zakazujące używania fajerwerków

W Sejmie znajdują się jednak dwa projekty, które mogą uregulować zasady stosowania fajerwerków. Proponują, aby zakazać materiałów pirotechnicznych klasy F3 (fajerwerki hukowe), oraz miałyby pozwolić samorządom gminnym regulować handel fajerwerkami na swoim obszarze.

- Jestem przekonany, że w Sejmie znajdzie się większość do ich przyjęcia. Miłośnicy zwierząt już wielokrotnie udowadniali swoją skuteczność. Gdy ustawy te zostaną przyjęte, będzie można wprowadzać jakiekolwiek zmiany w handlu i używaniu fajerwerków - mówił Miszalski.

Poselski projekt "ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego" został zgłoszony przez Koalicję Obywatelską w czerwcu 2024 roku, ale nie trafił nawet do pierwszego czytania. Drugi projekt, który dałby gminom uprawnienia do decydowania czy można na ich terenie używać fajerwerków trafił do Sejmu w styczniu 2024 roku z inicjatywy Lewicy. Jednak dopiero w grudniu 2024 roku trafił do do pierwszego czytania w Komisji Nadzwyczajnej do spraw ochrony zwierząt.

Zakaz fajerwerków na szczeblu unijnym?

Z kolei w Belgii w noc Sylwestrową doszło do 1,7 incydentów, w ramach których podpalono co najmniej 60 samochodów i zatrzymano 159 osób. Stowarzyszenie Miast i Gmin Flamandzkich (VVSG) domaga się aby zakaz sprzedaży fajerwerków rozszerzyć na całą Unię Europejską, tak aby niemożliwe było obejście zakazu poprzez przekroczenie granicy z materiałami pirotechnicznymi.

- Co roku widzimy, że są ofiary, że ludzie doznają obrażeń nóg czy rąk. Widzimy, że niektórzy używają fajerwerków do atakowania ratowników i funkcjonariuszy policji. Sytuacja znacznie eskalowała - wyjaśnia rzecznicka VVSG Nathalie Debast w rozmowie z Politico.