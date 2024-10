Wiek emerytalny w Polsce w górę! Belka: "Emerytury będą skrajnie niskie"

Podwyższenie wieku emerytalnego w Polsce

Marek Belka w rozmowie na antenie "Radia Zet" po raz kolejny przyznał, że wiek emerytalny w Polsce powinien być podniesiony. "Przyszłe emerytury będą skrajnie niskie i ta bieda, która już narasta wśród kobiet przechodzących na wcześniejszą emeryturę, będzie obejmowała coraz większe kręgi społeczeństwa" - mówi prof. Marek Belka.

Podnieść należy wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn. Najlepiej, aby wiek emerytalny dla obydwu płci podnieść do 70. roku życia tak jak to się dzieje np. w krajach skandynawskich. "Nikt nie żąda, aby pilot myśliwca pracował nawet do 60 lat. Ale realia są takie, że coraz więcej jest zawodów, które nie wymagają dużego wysiłku fizycznego, a ludzie żyją coraz dłużej" - stwierdził prof. Marek Belka. I podkreśla, że trzeba zachęcać Polaków do tego, aby byli jak najdłużej aktywni zawodowo. Tylko poprzez jak najdłuższą aktywność zawodową można podnieść wysokość emerytury. Jeśli w przyszłości przybędzie emerytów, to będzie konieczność podniesienia podatków dla osób pracujących.

Świadczenia dla seniorów w Polsce

Tymczasem póki co w Polsce wiek emerytalny dla mężczyzn wynosi 65 lat, zaś dla kobiet 60 lat. Najniższa emerytura to blisko 1800 zł, zaś średnia 3,5 tys. zł. W Polsce emeryci otrzymują także dodatkowo 23. i 24. emeryturę. Świadczenia dla seniorów są każdego roku waloryzowane. Waloryzacja jest niezbędna, bo chroni portfele seniorów przed inflacją. I im wyższa inflacja, tym wyższy wskaźnik waloryzacja emerytur i rent. Dla przykładu w marcu 2024 waloryzacja emerytur i rent była na poziomie 12,12 proc.

