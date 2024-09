Ceny benzyny na najniższym poziomie od 2021 roku

Ceny benzyny na światowych rynkach notują znaczące spadki. W piątek, 9 września, kontrakt na benzynę na nowojorskiej giełdzie zamknął się poniżej 1,9 dolara za galon, co jest najniższym poziomem od grudnia 2021 roku. Od początku roku ceny paliw spadły o ponad 23%, a w porównaniu do szczytu z maja 2022 roku są już o ponad połowę niższe.

Co stoi za spadkiem cen benzyny? Analiza czynników

Spadek cen benzyny na światowych rynkach jest efektem złożenia się kilku czynników. Przede wszystkim, wysokie zapasy tego paliwa w Stanach Zjednoczonych oraz w Europie, po zakończeniu sezonowego szczytu popytu związanego z podróżami wakacyjnymi, stabilizują sytuację. Po drugie, znaczący wpływ ma spadek cen ropy naftowej, której notowania od początku lipca systematycznie się obniżają. Ropa Brent, będąca jednym z najważniejszych benchmarków na rynku ropy, osiągnęła najniższy poziom od końca 2021 roku, przełamując kluczowe wsparcie. Wreszcie, trzecim istotnym czynnikiem jest decyzja krajów OPEC o zwiększeniu produkcji ropy oraz słabnący popyt w Chinach. Zmniejszone tempo wzrostu gospodarczego w Państwie Środka, wynikające m.in. z wyczerpania się modelu wzrostu opartego na rynku nieruchomości, wpływa na ograniczenie globalnego zapotrzebowania na surowce energetyczne.

Ceny benzyny w Polsce: kiedy kierowcy odczują ulgę?

Konsumenci odczuwają już pierwsze efekty spadku cen ropy naftowej na światowych rynkach. Osłabienie dolara i umocnienie złotego dodatkowo wspierają ten trend, prowadząc do znaczących obniżek cen hurtowych paliw w Polsce. Największe polskie koncerny naftowe, takie jak Orlen, oferują benzynę po najniższych cenach od grudnia 2021 roku. Mimo to, na większości polskich stacji paliw ceny wciąż są wyższe niż wynikałoby to z cen hurtowych. Choć średnie ceny detaliczne już się obniżyły, to wielu kierowców wciąż płaci więcej niż 6 złotych za litr benzyny. Jednak sytuacja zaczyna się zmieniać. W niektórych regionach kraju pojawiają się stacje, które oferują paliwo poniżej 6 złotych za litr, a także liczne promocje w dużych sieciach. Jeśli obecna tendencja się utrzyma, to w najbliższym czasie możemy spodziewać się dalszych obniżek cen na polskich stacjach paliw.

