Nowe ceny paliw w środę

Kierowcy mogą dziś odetchnąć z ulgą. Olej napędowy jest dziś tańszy niż na starcie pakietu CPN „Ceny Paliwa Niżej”. W środę lekko zdrożała najbardziej popularna benzyna.

Za litr benzyny 95 zapłacimy dzisiaj nie więcej niż 6,16 zł, za benzynę 98 – 6,70 zł, a za olej napędowy maksymalnie 7,41 zł.

W porównaniu z wtorkiem oznacza to lekki wzrost ceny benzyny 95, bez zmian w przypadku benzyny 98.

Kolejne ceny już jutro

Rząd publikuje takie stawki codziennie w dni robocze. Nowe obwieszczenie pojawi się już w środę i określi maksymalne ceny, które będą obowiązywać w czwartek.

Cena podana przez resort jest publikowana w Monitorze Polskim, a zaczyna obowiązywać od następnego dnia.

Milion złotych kary za zbyt drogie paliwo

Stacje benzynowe muszą pilnować limitów. Sprzedaż paliwa powyżej ceny maksymalnej może się bardzo źle skończyć.

Kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa, a kara może wynieść nawet 1 milion złotych.

Skąd biorą się maksymalne ceny?

Wielu kierowców zastanawia się jak ustalany jest limit maksymalnych cen. Rząd korzysta z określonego wzoru. W jego skład wchodzą m.in.: średnia hurtowa cena paliw w Polsce, akcyza i opłata paliwowa, marża sprzedażowa – około 30 groszy na litrze, podatek VAT.

Dla porównania, gdy pakiet CPN wprowadzono 31 marca, maksymalna cena benzyny 95 wynosiła również 6,16 zł, benzyny 98 – 6,76 zł, a diesla aż 7,60 zł za litr.

PTNW - Miłosz Bembinow