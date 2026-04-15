Benzyna w górę, diesel w dół. Oto maksymalne ceny paliw w środę

Dariusz Brzostek
PAP
2026-04-15 7:41

Kierowcy w Polsce powinni przygotować się na zmiany przy dystrybutorach. Minister energii ogłosił nowe maksymalne ceny paliw, które obowiązują w środę 15 kwietnia.

Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Ręka kierowcy w ciemnej kurtce tankująca czarny samochód zielonym pistoletem paliwowym na stacji benzynowej, symbolizująca zmiany cen paliw w Polsce. Aktualne ceny paliw na Super Biznes.

Nowe ceny paliw w środę

Kierowcy mogą dziś odetchnąć z ulgą. Olej napędowy jest dziś tańszy niż na starcie pakietu CPN „Ceny Paliwa Niżej”. W środę lekko zdrożała najbardziej popularna benzyna. 

Za litr benzyny 95 zapłacimy dzisiaj nie więcej niż 6,16 zł, za benzynę 98 – 6,70 zł, a za olej napędowy maksymalnie 7,41 zł.

W porównaniu z wtorkiem oznacza to lekki wzrost ceny benzyny 95, bez zmian w przypadku benzyny 98. 

Kolejne ceny już jutro

Rząd publikuje takie stawki codziennie w dni robocze. Nowe obwieszczenie pojawi się już w środę i określi maksymalne ceny, które będą obowiązywać w czwartek.

Cena podana przez resort jest publikowana w Monitorze Polskim, a zaczyna obowiązywać od następnego dnia.

Milion złotych kary za zbyt drogie paliwo

Stacje benzynowe muszą pilnować limitów. Sprzedaż paliwa powyżej ceny maksymalnej może się bardzo źle skończyć.

Kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa, a kara może wynieść nawet 1 milion złotych.

Skąd biorą się maksymalne ceny?

Wielu kierowców zastanawia się jak ustalany jest limit maksymalnych cen. Rząd korzysta z określonego wzoru. W jego skład wchodzą m.in.: średnia hurtowa cena paliw w Polsce, akcyza i opłata paliwowa, marża sprzedażowa – około 30 groszy na litrze, podatek VAT. 

Dla porównania, gdy pakiet CPN wprowadzono 31 marca, maksymalna cena benzyny 95 wynosiła również 6,16 zł, benzyny 98 – 6,76 zł, a diesla aż 7,60 zł za litr. 

Polecany artykuł:

Braki paliwa lotniczego w Europie! Bruksela alarmuje
