Benzyna znów powyżej 7 zł/l, a diesel 8 zł/l. I to pomimo CPN-u

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
2026-10-12 12:38

Kierowcy nie mają powodów do zadowolenia. Minister energii ogłosił maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywały we wtorek 13 października. Benzyna Pb95 po raz kolejny przekroczy granicę 7 zł za litr, a cena popularnej „98” zbliży się do 8 zł. Olej napędowy nadal będzie kosztował ponad 8 zł za litr. Wszystko to mimo powrotu rządowego programu CPN, który miał ulżyć kierowcom.

Samochody na stacji paliw BP pod pochmurnym niebem. O rosnących cenach paliw przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Super Express Stacja paliw BP z widocznym słupem cenowym, prezentującym aktualne ceny paliw: Diesel, Ultimate Diesel, Euro super 95 Pb, Ultimate 98 Pb oraz Autogaz, co wskazuje na temat podwyżek. O temacie możesz przeczytać na Super Biznes.

Benzyna znów drożeje. Tyle zapłacimy we wtorek 

Minister energii opublikował nowe obwieszczenie dotyczące maksymalnych cen paliw. We wtorek, 13 października, kierowcy zapłacą maksymalnie:

– 7,06 zł za litr benzyny Pb95;– 7,95 zł za litr benzyny Pb98;– 8,02 zł za litr oleju napędowego. 

To oznacza, że popularna benzyna Pb95 znów przekroczy psychologiczną granicę 7 zł za litr. Diesel pozostanie powyżej 8 zł, choć jego maksymalna cena nieco spadnie w porównaniu z poniedziałkiem.

CPN nie zatrzymał drożyzny na stacjach 

Kierowcy obserwują niemal codziennie, jak drożeją paliwa i to pomimo trzeciej edycji rządowego programu Ceny Paliw Niżej. W poniedziałek, 12 października, maksymalne ceny wynoszą 6,97 zł za litr benzyny Pb95, 7,85 zł za litr benzyny Pb98 i 8,06 zł za litr diesla. Jeszcze w piątek, 9 października, stawki były niższe i wynosiły odpowiednio:

- 6,90 zł za litr Pb95;

- 7,77 zł za litr Pb98

i 7,82 zł za litr oleju napędowego.

Widać więc, że w ciągu kilku dni ceny maksymalne wyraźnie wzrosły. We wtorek kierowcy zapłacą więcej za benzynę, a w przypadku oleju napędowego limit będzie nieco niższy niż dzień wcześniej.

Kolejne obwieszczenie ministra energii ma zostać opublikowane we wtorek. Poznamy w nim maksymalne stawki, które będą obowiązywać w środę, 14 października.

Wojna na Bliskim Wschodzie uderza w ceny paliw 

Sytuacja na światowych rynkach ropy pozostaje niepewna. Choć na początku tygodnia surowiec taniał, analitycy ostrzegają przed ryzykiem rozszerzenia konfliktu na Bliskim Wschodzie i kolejnymi zakłóceniami dostaw energii.

Szczególne znaczenie ma sytuacja w cieśninie Ormuz, przez którą transportowana jest znaczna część światowej ropy. Jeśli kryzys będzie się przedłużał, ceny surowca mogą nadal wywierać presję na koszty paliw i inflację.

Minister energii Miłosz Motyka zapowiedział, że w najbliższych tygodniach powinny odbyć się rozmowy z przedstawicielami Arabii Saudyjskiej i Kataru. Polska chce w ten sposób zadbać o ciągłość dostaw surowców energetycznych.

Rząd po raz trzeci przywrócił program CPN 

Program Ceny Paliwa Niżej wrócił w tym roku już po raz trzeci. Jego celem jest ograniczenie cen na stacjach w związku z drożejącą ropą i napiętą sytuacją międzynarodową.

Powrót maksymalnych cen nastąpił po podpisaniu przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy dotyczącej podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych. Jednocześnie prezydent skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w ramach kontroli następczej.

Według założeń rządu wpływy z nowego podatku mają pomóc sfinansować obniżki VAT i akcyzy, które pozwalają utrzymywać maksymalne ceny paliw. Koszt trzeciej odsłony programu CPN oszacowano na około 5 mld zł.

Nawet milion złotych kary za złamanie limitu 

Sprzedawcy paliw muszą przestrzegać ustalonych przez ministra maksymalnych stawek. Za ich nieprzestrzeganie może grozić kara sięgająca nawet 1 mln zł.

Dla kierowców najważniejsze pozostaje jednak to, ile faktycznie zapłacą przy dystrybutorze. CPN ogranicza maksymalną cenę, ale nie gwarantuje, że paliwo będzie tanie. Najnowsze stawki pokazują, że mimo rządowych działań tankowanie nadal mocno obciąża domowe budżety.

Polecany artykuł:

KARPACZ 2026 Miłosz Motyka
Quiz - życie w PRL-u. To prawda czy fałsz? Komplet punktów tylko dla tych, którzy żyli za komuny
Pytanie 1 z 12
W czasach PRL-u kartki były wykorzystywane do reglamentowania niektórych towarów.
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CENY PALIWA
CPN
KIEROWCY
CENY PALIW