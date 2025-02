i Autor: Shutterstock

Administracja państwowa

Bez magistra nie dostaniesz pracy w urzędzie! Urzędników odsuną od obowiązków

Do sejmu trafił projekt ustawy z kategorii rewolucyjnych. Urzędnicy musieliby mieć skończone studia na kierunku prawo lub administracja. Niespełniający wymogów zostaną odsunięci na „stanowiska pomocnicze” do czasu zdobycia tytułu magistra w jednej z dwóch specjalności do wyboru. Projekt ma formę petycji, treść ujawnia portalsamorzadowy.pl. Zasadność postulatu jest jednak bardzo wątpliwa.