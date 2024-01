Nowy rząd zapowiedział "Mieszkanie na start". Zastąpi Bezpieczny Kredyt na 2 proc.

Jedną z obietnic Koalicji Obywatelskiej przed wyborami w 2023 roku było wprowadzenie kredytu na mieszkanie na 0 proc. dla młodych Polaków. Jak zapowiedział minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman, program będzie wprowadzony prawdopodobnie jeszcze w 2023 roku.

- Na ten program na 2024 r. mamy zarezerwowane w budżecie 500 mln zł. Chciałbym powiedzieć, że ten program będzie uruchomiony od połowy tego roku. Szacujemy, że w tym roku uda nam się udzielić 50 tys. kredytów - mówił Hetman.

Oprocentowanie kredytu hipotecznego ma zależeć od dochodów. 1 i 2-osobowe gospodarstwa domowe dostaną kredyt na 1,5 proc. (do 200 tys. dla jednej osoby i do 400 tys. zł dla dwóch osób), 3-osobowe 1 proc. (do 450 tys. zł); 4-osobowe 0,5 proc. (500 tys. zł) i 5-osobowe 600 tys. zł. Do tego dojdą limity dochodowe:

dla 1-osobowego gospodarstwa limit to 10 tys. brutto,

dla 2-osobowego - 18 tys. brutto,

dla 3-osobowego 23 tys. brutto,

dla 4-osb. 28 tys. brutto,

dla 5-osobowego 33 tys zł brutto.

W programie ma zostać wprowadzone kryterium wieku dla singli, do 35. roku życia.

