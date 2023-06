Bezpieczny kredyt na 2 proc. Wszystko, co trzeba o nim wiedzieć

Kredyt mieszkaniowy 2 proc.

Od 1 lipca wchodzi w życie ustawa umożliwiająca zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego z pomocą państwa. Kredyt ma być oprocentowany na 2 proc. Zobacz, kto może z tego wsparcia skorzystać. Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać kredyt mieszkaniowy na 2 proc. powiększony o marżę banku? Uczestnictwo w programie deklarują już m.in. PKO BP, Pekao SA i Alior oraz Santander Bank.

Przede wszystkim w przypadku tego kredytu obowiązuje limit wiekowy. O kredyt mieszkaniowy 2 proc. mogą ubiegać osoby do 45. roku życia (w przypadku małżonków limit ten musi spełniać przynajmniej jedna osoba). Kredyt może otrzymać singiel (maksymalnie 500 tys. zł) lub małżonkowie albo para żyjąca w związku nieformalnym, ale posiadająca, co najmniej jedno dziecko (maksymalna kwota kredytu 600 tys. zł). Kredyt w ramach tego programu można otrzymać na zakup mieszkania lub domu z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Pieniądze można dostać także na rozpoczęcie budowy swojego pierwszego domu jednorodzinnego. W programie nie obowiązuje limit cen za 1 m kw. Kredyt będzie dostępny także dla tych, którzy chcą dokończyć budowę, o ile wcześniej nie wzięli na nią kredytu hipotecznego.

Osoba ubiegająca się o taki kredyt, przed dniem udzielania kredytu mieszkaniowego nie można posiadać prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego bądź domu jednorodzinnego. W przypadku małżonków dotyczy to obojga. Nie można też być stroną umowy innego kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Ale uwaga! Teoretycznie można posiadać nieruchomość poza granicami Polski.

Bardzo ważna informacja: prawa do kredytu 2 proc. nie pozbawia odziedziczenie jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego w udziale nie wyższym niż 50 proc., jeżeli spadkobiercy nie zamieszkują w nich od co najmniej 12 miesięcy.

Kredyt mieszkaniowy 2 proc. - formalności

Składając wniosek o kredyt 2 proc., trzeba będzie złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków. Niezbędna jest też tak zwana zdolność kredytowa. Jak podaj businessinsider.com.pl z wyliczeń Expander Advisors wynika, że jeśli ktoś może dziś uzyskać 300 tys. zł zwykłego kredytu hipotecznego, to najprawdopodobniej będzie mógł dostać 394 tys. zł lub 233 tys. zł kredytu na 2 proc., w zależności od tego, jaką decyzję ostatecznie wyda KNF.

Banki będą wymagały też wkładu własnego, ale nie wyższego niż 200 tys. zł. Ale jest wyjście z takiej sytuacji. Jeśli ktoś nie posiada wkładu własnego, to może starać się nabyć nieruchomość o wartości równej maksymalnej kwocie preferencyjnego kredytu.

Jak dopłaty do oprocentowania przełożą się na wysokość rat? Resort rozwoju wyliczył, że gdyby przykładowo małżeństwo z jednym dzieckiem wzięło kredyt na okres 30 lat na kwotę 550 tys. zł ze stałym oprocentowaniem 8,46 proc., to jego pierwsza rata bez dopłaty wyniosłaby ok. 5,4 tys. zł, a z dopłatą 2,8 tys. zł. Według szacunków resortu po 10 latach bez zmiany oprocentowania rata stała powinna wynieść ok. 3 tys. 172 zł 74 gr.

Wstępna symulacja rat kredytu "kredyt 2%"Założenia: - symulacja od 300 do 600 tys.- Kredyt na 30 lat- Obecne rynkowe oprocentowanie takiego kredytu o stałej stopie na rynku - 8.5%- Oprocentowanie rynkowe takiego kredytu od 5 roku to 6% (to do wyliczenia wysokości dopłat).— Tomek Narkun (@TomekNarkun) June 12, 2023

Kredyt na 300 tys. pic.twitter.com/dcicajErvw— Tomek Narkun (@TomekNarkun) June 12, 2023

