We wrześniu 2025 r. stopa bezrobocia w Polsce wzrosła do 5,6%, co oznacza niewielki wzrost o 0,1 punktu procentowego w porównaniu do sierpnia.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych zwiększyła się o prawie 10 tysięcy, osiągając 866,1 tys. osób.

Zanotowano znaczący wzrost liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych – we wrześniu było ich 121,4 tys., w porównaniu do 96,8 tys. w sierpniu.

Dane GUS potwierdzają wcześniejsze szacunki resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, wskazujące na wzrost bezrobocia

Ile wynosi stopa bezrobocia we wrześniu 2025? Najnowsze dane GUS.

Zgodnie z najnowszym komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego, stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu 2025 roku wyniosła 5,6 proc. To zauważalny wzrost w porównaniu do sierpnia, kiedy wskaźnik ten utrzymywał się na poziomie 5,5 proc., co pokazuje pierwsze od dłuższego czasu negatywne drgnięcie na rynku pracy w Polsce. W urzędach pracy na koniec września zarejestrowanych było 866,1 tys. osób bezrobotnych. Oznacza to, że w ciągu miesiąca przybyło blisko 10 tysięcy osób bez pracy, gdyż w sierpniu liczba ta wynosiła 856,3 tys. To dane, które mogą budzić niepokój wśród analityków i pracowników, przyzwyczajonych do stałej poprawy sytuacji na rynku w ostatnich kwartałach.

Skąd wzrost liczby bezrobotnych? Rekordowa liczba nowych rejestracji.

Szczegółowa analiza danych GUS rzuca więcej światła na przyczyny tego wzrostu. Kluczowym czynnikiem okazała się liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych, która we wrześniu skoczyła do 121,4 tys. osób. To aż o 24,6 tys. więcej niż w sierpniu, kiedy do urzędów zgłosiło się 96,8 tys. osób. Taki skok może być związany z końcem prac sezonowych, typowym dla okresu po wakacjach. Wrzesień to również tradycyjnie miesiąc, w którym na rynku pracy pojawiają się absolwenci szkół wyższych i policealnych, którzy nie znaleźli zatrudnienia od razu po zakończeniu edukacji. Wzrost liczby nowych rejestracji jest najmocniejszym sygnałem wskazującym na przyczyny pogorszenia statystyk.

Rynek pracy w Polsce: prognozy a rzeczywistość.

Warto zaznaczyć, że opublikowane przez GUS dane są zgodne z wcześniejszymi szacunkami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Resort już na początku miesiąca prognozował, że stopa bezrobocia wyniesie właśnie 5,6 proc. Potwierdzenie tych szacunków przez oficjalne dane pokazuje, że analitycy rządowi trafnie przewidzieli lekkie pogorszenie sytuacji na rynku pracy w Polsce. Eksperci będą teraz z uwagą obserwować dane za kolejne miesiące. Pozwolą one ocenić, czy wrześniowy wzrost był jedynie sezonową korektą, czy też początkiem nowego, mniej optymistycznego trendu w polskiej gospodarce. Na ten moment jest zbyt wcześnie, by mówić o trwałym odwróceniu tendencji, jednak sygnał wysłany przez rynek jest jednoznaczny i wymaga monitorowania.

