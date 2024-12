Bezrobocie w Polsce idzie w górę. Aż 776,2 tys. osób bezrobotnych

Bezrobocie w Polsce

Jak podaje PAP, 5 proc. wyniosła szacowana przez MRPiPS stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu listopada 2024 r. Wskaźnik ten pozostał na identycznym poziomie jak rok wcześniej i był o 0,1 pkt. proc. wyższy niż w końcu października 2024 roku. Według danych MRPiPS stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu listopada 2024 r. kształtowała się w przedziale od 3 proc. w woj. wielkopolskim do 8,5 proc. w podkarpackim.

W 29 na 43 powiaty, w których ogłoszono stan klęski żywiołowej, szacowana stopa bezrobocia w końcu listopada 2024 roku była wyższa niż miesiąc wcześniej – wzrost wyniósł 0,1-0,7 pkt. proc. – najwyższy był w powiecie lubańskim. W trzech powiatach zanotowano spadek stopy bezrobocia o 0,1 pkt. proc. (w legnickim, cieszyńskim i strzelińskim), a w 11 sytuacja pozostała bez zmian. W urzędach pracy zarejestrowanych było 776,2 tys. bezrobotnych – o 1,4 proc. więcej niż w poprzednim miesiącu.

Ile można zarobić w Polsce

Bezrobocie to zjawisko społeczne polegające na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i pragnących ją podjąć nie znajduje zatrudnienia. A jeśli już uda się znaleźć pracę, to ile można zarobić? Okazuje się, że w czerwcu 2024 roku mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto w gospodarce narodowej wyniosła 6507,39 zł, co daje kwotę 4 765,86 zł na rękę. Natomiast średnia krajowa płaca przekroczyła kwotę 8 tys. Opublikowana została także struktura mediany w zależności od branży gospodarki. Najwyższa wartość tego parametru wystąpiła w sekcji "górnictwo i wydobywanie", gdzie wyniosła 11 243,33 zł. A najniższe wynagrodzenie rzędu 4 tys. z zł oferowane w takich branżach jak zakwaterowanie i gastronomia, budownictwo, administracja.