Bezrobocie w maju: kolejny spadek!

5 proc. wyniosła stopa bezrobocia rejestrowanego w maju i była o 0,2 punktu proc. niższa w porównaniu do kwietnia - wynika ze wstępnych danych MRPiPS. Liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy spadła o 2,3 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Według szacunków przekazanych w czwartek przez ministerstwo pracy, na koniec maja w urzędach pracy zarejestrowanych było 784 tys. osób bezrobotnych – to o 18,7 tys. mniej niż miesiąc wcześniej (spadek o 2,3 proc.). Tym samym stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,0 proc., co oznacza spadek o 0,2 pkt proc. w porównaniu do kwietnia.

Stabilizacja: Porównanie z rokiem poprzednim

Resort zwrócił uwagę, że wskaźnik ten utrzymał się na takim samym poziomie jak w maju 2024 r. W maju 2025 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy – według wstępnych danych – 63,2 tys. ofert pracy i propozycji aktywizacji zawodowej. MRPiPS wskazało, że poprawa sytuacji na rynku pracy była widoczna w zdecydowanej większości regionów kraju. W porównaniu do poprzedniego miesiąca stopa bezrobocia rejestrowanego spadła we wszystkich województwach, z wyjątkiem łódzkiego, w którym pozostała na niezmienionym poziomie.

W dziewięciu województwach spadła o 0,1 pkt. proc., w kolejnych sześciu o 0,2 pkt. proc. Stopa spadła w trzech czwartych powiatów w kraju. Najniższe bezrobocie odnotowano w województwie wielkopolskim (3,0 proc.), a najwyższe w podkarpackim (8,4 proc.). Pozytywne sygnały płyną również z powiatów dotkniętych skutkami powodzi. W 43 powiatach objętych stanem klęski żywiołowej liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 1,5 tys. osób, co oznacza spadek o 2,1 proc.

Mniej bezrobotnych Ukraińców

Zauważalny jest również spadek liczby bezrobotnych obywateli Ukrainy – w maju zarejestrowanych było ich 11,1 tys., co stanowi 1,4 proc. ogólnej liczby osób bez pracy. W porównaniu do kwietnia to spadek o 4,3 proc. Ministerstwo przypomniało, że według danych opublikowanych przez Eurostat, stopa bezrobocia w Polsce w kwietniu 2025 r. wyniosła 3,3 proc. Polska, wraz z Bułgarią, uplasowała się na drugim miejscu w Unii Europejskiej pod względem najniższego poziomu bezrobocia. Na pierwszej pozycji znalazły się Czechy i Malta z wynikiem 2,7 proc. Dla porównania, średnia stopa bezrobocia w całej UE wyniosła w kwietniu 5,9 proc., a w strefie euro – 6,2 proc. Najwyższy poziom bezrobocia odnotowano w Hiszpanii, gdzie sięgnął on 10,9 proc.