Spis treści

Coraz więcej Polaków po osiągnięciu wieku emerytalnego decyduje się na kontynuowanie aktywności zawodowej. Zgodnie z danymi ZUS, w 2024 roku prawie 1,2 miliona emerytów łączyło pobieranie świadczenia z pracą zarobkową. W 2025 roku ta tendencja się utrzymuje, a emerytom przysługują różne formy zatrudnienia, z których każda ma swoje zalety i wady finansowe.

Rezygnacja z emerytury – klucz do wyższych zarobków

Najbardziej opłacalną opcją dla aktywnych zawodowo emerytów jest całkowita rezygnacja z pobierania świadczenia emerytalnego. Osoby, które podejmą taką decyzję, mogą liczyć na znaczące korzyści finansowe. Po pierwsze, nie obowiązują ich żadne limity zarobkowe – mogą pracować na pełny etat bez ograniczeń. Po drugie, po powrocie do pobierania emerytury będą mogli liczyć na jej podwyższenie dzięki mechanizmowi przeliczenia składek.

Każdy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego to dodatkowe składki na koncie w ZUS, które po zakończeniu aktywności zawodowej przełożą się na wyższą emeryturę. Dodatkowo, emerytom, którzy zrezygnowali z pobierania świadczenia i pracują na podstawie umowy o pracę zgodnie z Kodeksem pracy, przysługuje specjalna ulga podatkowa w wysokości do 85 528 złotych rocznie. W przypadku rozliczania się według skali podatkowej, łączna kwota wolna od podatku może wynieść nawet 115 528 złotych (85 528 zł ulgi + 30 000 zł kwoty wolnej od podatku).

Czytaj także: Dlaczego warto pracować i jak znaleźć pracę? 15 sprawdzonych pomysłów na dorabianie

Umowa o pracę – stabilność z uwzględnieniem wieku

Tradycyjna umowa o pracę pozostaje najpopularniejszą formą zatrudnienia emerytów. Zapewnia stabilność finansową, pełne uprawnienia pracownicze oraz dodatkowe świadczenia jak urlop czy zwolnienie lekarskie. Jednak sytuacja emerytów różni się w zależności od wieku.

Emerytom, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn), obowiązują określone limity zarobkowe. W 2025 roku mogą dorobić do 70 procent przeciętnego wynagrodzenia (około 4900 złotych brutto miesięcznie) bez konsekwencji dla emerytury. Przekroczenie tego progu skutkuje zawieszeniem wypłaty świadczenia w miesiącach, gdy zarobki były wyższe.

Natomiast emerytów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, nie obowiązują żadne limity dorabiania. Mogą pracować na pełny etat i otrzymywać pełną emeryturę bez żadnych ograniczeń finansowych. Dla młodszych emerytów, którzy mogą dorobić do 6273,60 złotych brutto miesięcznie (do końca sierpnia 2025 roku), przekroczenie tego progu skutkuje zawieszeniem wypłaty świadczenia w miesiącach, gdy zarobki były wyższe.

Umowa zlecenie – elastyczność z ograniczeniami dla młodszych

Umowa zlecenie to popularna forma współpracy, szczególnie w branżach wymagających elastyczności. Emeryt może wykonywać zlecone zadania zgodnie z własnym harmonogramem, co często lepiej pasuje do trybu życia na emeryturze. Jednak dla emerytów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, zarobki z umowy zlecenie wliczają się do limitu dorabiania.

Plusem umowy zlecenie jest możliwość łączenia kilku zleceń od różnych pracodawców, co pozwala na dywersyfikację źródeł dochodu. Minusem – brak urlopu, zwolnień lekarskich i innych uprawnień pracowniczych. Od 2025 roku obowiązują też nowe regulacje dotyczące oskładkowania umów zlecenie, które mogą wpłynąć na ostateczne wynagrodzenie.

Umowa o dzieło – dla konkretnych projektów

Umowa o dzieło to forma współpracy idealna dla emerytów posiadających specjalistyczne umiejętności. Wynagrodzenie za wykonanie konkretnego dzieła nie podlega oskładkowaniu, co oznacza wyższą kwotę "na rękę". Jednak dla młodszych emerytów (przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego) zarobki z umowy o dzieło również wliczają się do limitu dorabiania wynoszącego do końca sierpnia 2025 roku 6273,60 złotych brutto miesięcznie.

Ta forma zatrudnienia sprawdza się szczególnie w przypadku projektów kreatywnych, konsultingowych czy ekspertyz. Emeryt może negocjować warunki współpracy i często pracować z domu, co jest dodatkowym atutem tej formy zatrudnienia.

Praca w niepełnym wymiarze – rozwiązanie dla młodszych emerytów

Pół etatu czy inne formy pracy w niepełnym wymiarze mogą być optymalnym rozwiązaniem dla emerytów, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego i chcą łączyć pracę z odpoczynkiem. Umożliwiają zachowanie emerytury przy jednoczesnym dorabianiu w ramach dozwolonych limitów. Często taka forma zatrudnienia pozwala na wykorzystanie doświadczenia zawodowego bez nadmiernego obciążenia.

Dla emerytów po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego praca w niepełnym wymiarze to kwestia wyboru, a nie konieczności wynikającej z limitów zarobkowych.

Działalność gospodarcza – dla przedsiębiorczych

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to opcja dla emerytów o duchu przedsiębiorczym. Pozwala na pełną kontrolę nad harmonogramem pracy i potencjalnie wysokie zarobki. Jednak wymaga również większego zaangażowania w sprawy formalne i ponoszenia ryzyka gospodarczego.

Emerytom prowadzącym działalność gospodarczą przysługują różne formy opodatkowania, w tym podatek liniowy czy ryczałt, które mogą być korzystniejsze niż skala podatkowa.

Jak wybrać najlepszą opcję dla siebie?

Wybór optymalnej formy zatrudnienia na emeryturze zależy przede wszystkim od wieku emeryta oraz jego indywidualnej sytuacji finansowej. Emerytom, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni), przysługuje pełna swoboda w wyborze formy zatrudnienia – mogą pracować bez żadnych ograniczeń i pobierać pełną emeryturę.

Młodsi emeryci muszą uwzględnić limity dorabiania i wybierać między pracą w niepełnym wymiarze a rezygnacją z emerytury na rzecz wyższych zarobków. Dla osób z niskimi świadczeniami i dobrym zdrowiem najkorzystniejsza może być rezygnacja z emerytury i praca na pełny etat.

Kluczowe jest również skonsultowanie swojej sytuacji z doradcą podatkowym lub specjalistą ZUS, aby w pełni wykorzystać dostępne możliwości i uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji finansowych. Rok 2025 przynosi nowe możliwości dla pracujących emerytów – warto z nich skorzystać mądrze i odpowiedzialnie.