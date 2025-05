Spadek stopy bezrobocia w Polsce w kwietniu 2025 roku

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) szacuje, że stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w kwietniu 2025 roku wyniosła 5,2 proc. Oznacza to spadek o 0,1 pkt proc. w porównaniu z marcem 2025 roku.

Spadek bezrobocia to pozytywny sygnał dla polskiej gospodarki, świadczący o jej dobrej kondycji i rosnącym zapotrzebowaniu na pracowników. Według wstępnych danych MRPiPS, bezrobocie spadło we wszystkich 16 województwach w Polsce. Jest to szczególnie istotne w kontekście terenów, które w ubiegłym roku ucierpiały na skutek powodzi. Poprawa sytuacji na rynku pracy jest widoczna w większości powiatów w Polsce, co świadczy o równomiernym rozwoju gospodarczym kraju.

Polska w czołówce UE pod względem niskiego bezrobocia

Z najnowszych danych Eurostatu wynika, że w marcu 2025 roku Polska zajęła 2. miejsce wśród krajów UE pod względem stopy bezrobocia (2,7 proc.). Niższe bezrobocie odnotowały tylko Czechy (2,6 proc.). To potwierdza, że polski rynek pracy jest jednym z najsilniejszych w Europie, co stanowi powód do dumy i optymizmu na przyszłość. Warto jednak pamiętać, że dane dotyczące bezrobocia publikowane przez MRPiPS i Eurostat mogą się różnić ze względu na różnice metodologiczne.