Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wzrosła do 5,5% w sierpniu 2025 (z 5,4% w lipcu), co oznacza 857,3 tys. bezrobotnych.

Bezrobocie jest silnie zróżnicowane regionalnie (od 3,4% w Wielkopolsce do 8,9% na Podkarpaciu), a w sierpniu zgłoszono 38,3 tys. wolnych miejsc, głównie dla sprzedawców i pracowników produkcji.

Najczęściej rejestrowano się z powodu zakończenia umów czasowych i wypowiedzeń.

Mimo wzrostu, Polska z bezrobociem 3,1% zajmuje czwarte miejsce w UE pod względem najniższej stopy bezrobocia, znacznie poniżej średniej unijnej (5,9%).

Bezrobocie w sierpniu 2025 – wzrost względem lipca

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że stopa bezrobocia rejestrowanego w sierpniu wyniosła 5,5 proc. wobec 5,4 proc. w lipcu. Oznacza to wzrost liczby bezrobotnych o 26,6 tys. osób, co przełożyło się na 857,3 tys. zarejestrowanych w urzędach pracy.

Resort rodziny wskazał, że:- „Wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych to efekt trwających zmian strukturalnych w gospodarce, m.in. procesów automatyzacji, restrukturyzacji oraz dostosowań do nowych realiów gospodarczych. Dodatkowo nowa ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia zmieniła zasady rejestracji bezrobotnych, m.in. umożliwiając zachowanie statusu bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie, co wpłynęło na zmniejszenie liczby wyrejestrowań i tym samym wpłynęło na dane statystyczne”.

Oferty pracy i regionalne zróżnicowanie

W sierpniu pracodawcy zgłosili do urzędów 38,3 tys. wolnych miejsc pracy i ofert aktywizacji zawodowej. Najczęściej poszukiwano sprzedawców, pracowników produkcji, biurowych oraz robotników gospodarczych.

Stopa bezrobocia pozostaje silnie zróżnicowana regionalnie. Najniższe wartości notuje województwo wielkopolskie – 3,4 proc., a najwyższe podkarpackie – 8,9 proc.

Przyczyny rejestracji i wyrejestrowań

Do rejestracji w urzędach pracy prowadziły głównie: zakończenie umów czasowych, wypowiedzenia ze strony pracodawców oraz rozwiązania umów za porozumieniem stron.

Wśród nowo zarejestrowanych dominowały osoby związane z przetwórstwem przemysłowym, handlem i budownictwem. Najczęściej pojawiające się zawody to: sprzedawca, kucharz, magazynier, technik ekonomista.

Wyrejestrowania następowały najczęściej w wyniku podjęcia zatrudnienia, rozpoczęcia działalności gospodarczej, udziału w stażach czy pracach interwencyjnych.

Polska na tle Unii Europejskiej

Pomimo niepokojących krajowych statystyk, Polska wciąż wyróżnia się na tle UE. Według danych Eurostatu, stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 3,1 proc., co plasuje nas na czwartym miejscu w Unii – po Malcie (2,6 proc.), Czechach (2,8 proc.) i Słowenii (2,9 proc.). Dla porównania, średnia w UE to 5,9 proc., a w strefie euro – 6,2 proc.

