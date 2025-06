Biedronka czynna całą dobę! Nowe godziny otwarcia [MIASTA]

W odpowiedzi na wzmożony ruch turystyczny i potrzeby klientów wypoczywających nad morzem, Biedronka wydłuża godziny otwarcia swoich placówek w najbardziej popularnych miejscowościach wakacyjnych. Aż 9 sklepów sieci będzie dostępnych dla klientów przez całą dobę.

Całodobowe sklepy Biedronka funkcjonują w lokalizacjach:

Jastarnia – ul. A. Mickiewicza 125,

– ul. A. Mickiewicza 125, Władysławowo – ul. Morelowa 1, ul. Starowiejska 25, ul. Towarowa 27,

– ul. Morelowa 1, ul. Starowiejska 25, ul. Towarowa 27, Łeba – Al. Św. Jakuba 39,

– Al. Św. Jakuba 39, Ustka – Plac Dąbrowskiego 1, ul. Kwiatowa 1,

– Plac Dąbrowskiego 1, ul. Kwiatowa 1, Darłowo – ul. Powstańców War. 1-3,

– ul. Powstańców War. 1-3, Dziwnów - ul. Słowackiego 8A.

W tym sezonie działa również specjalna linia autobusowa w Łebie, dzięki której klienci mogą wygodnie dojechać do sklepu mieszczącego się przy al. Św. Jakuba 39. Aby skorzystać z przejazdu, wystarczy okazać paragon z zakupów oraz zapłacić symboliczną opłatę w wysokości 1 zł.

Biedronka na fali – wakacyjne atrakcje dla całej rodziny

Biedronka, pamiętając, że wakacje to nie tylko czas relaksu, ale także okazja do wspólnego spędzania czasu z rodziną i przyjaciółmi, przygotowała specjalną akcję „Biedronka na fali”. To seria letnich wydarzeń plenerowych odbywających się codziennie przy wybranych sklepach sieci na wybrzeżu.

Pod czerwonymi namiotami, wyposażonymi w wygodne strefy relaksu z leżakami, na klientów będą czekać wyjątkowe atrakcje, takie jak quizy dla dorosłych z nagrodami, kolorowanki i malowanie buzi dla dzieci, warsztaty recyklingowe – kolaże z papieru, plastiku i tektury, malowanie słoików oraz sadzenie roślinek, a także brokatowe tatuaże.

Najbliższe wydarzenia odbędą się:

27.06 – Międzyzdroje, ul. Nowomyśliwska 21,

28.06 – Ustronie Morskie, ul. Bolesława Chrobrego 18,

28.06 – Dziwnów, ul. Słowackiego 2B,

28.06 – Ustka, ul. Słupska 27,

28.06 – Puck, ul. Topolowa 9,

28.06 – Stegna, ul. Gdańska 54,

29.06 – Łeba, al. Świętego Jakuba 39,

29.06 – Władysławowo, ul. Morelowa 1,

30.06 – Rewal, ul. Topolowa 2.

Letnie Kino na Leżakach z Marletto

Marka Marletto, znana z pysznych, lodowych propozycji dostępnych w Biedronce, dołącza jako główny partner ogólnopolskiego wakacyjnego projektu „Letnie Kino na Leżakach”. Podczas plenerowych seansów w nadmorskich i turystycznych miejscowościach będzie można nie tylko obejrzeć film pod gwiazdami, ale także za darmo spróbować wyjątkowych lodów Marletto na patyku: Fairy Tale o smaku kokosa również w wersji z mango i marakują czy popcorn z solonym karmelem, a także chrupiących Crunch w mlecznej i białej czekoladzie. Na widzów czekają też kody rabatowe na lody Marletto dostępne w sklepach Biedronka.

Od czerwca do września odbędzie się ok. 60 seansów w 40 miejscowościach. Wstęp jest darmowy. Więcej informacji wraz z repertuarem znajduje się na stronie: Kino na Leżakach - Największa filmowa fala w Polsce.

Namioty wyprzedażowe – wyjątkowe okazje na lato

W sezonie letnim sieć Biedronka również uruchomiła osiem sezonowych namiotów wyprzedażowych w miejscowościach turystycznych zlokalizowanych nad polskim morzem oraz w jego okolicach. W tymczasowych strefach zakupowych dostępne są produkty z kategorii non food oraz tekstyliów, objęte atrakcyjną promocją – przy zakupie minimum dwóch produktów oznaczonych jako promocyjne, klient otrzymuje 50% rabatu na wszystkie objęte promocją artykuły. Limit zakupów wynosi 400 zł na jeden paragon z kartą Moja Biedronka. To praktyczne rozwiązanie, które umożliwia zaopatrzenie się w przydatne artykuły codziennego użytku w korzystnych cenach i bez konieczności dalekich dojazdów.

Namioty wyprzedażowe dostępne są w poniższych lokalizacjach:

Łeba – al. Świętego Jakuba 39

Kołobrzeg – ul. Tarnowskiego 3

Lębork – ul. Armii WP 12

Nowogard – ul. Bohaterów Warszawy 103a

Piła – ul. Tczewska 1

Mścice – ul. Bałtycka 4B

Miastko – ul. Fabryczna 10

Dziwnów ul. J. Słowackiego ul. J. Słowackiego 8A

Letnie namioty pełne ogrodowych niezbędników

W nadmorskich kurortach i ich okolicach funkcjonuje również dziewięć letnich namiotów ogrodowych Biedronki, które oferują szeroki wybór asortymentu sezonowego. Punkty sprzedaży zostały wyposażone w produkty niezbędne do komfortowego spędzania czasu na świeżym powietrzu – zarówno podczas wypoczynku, jak i rekreacyjnych prac ogrodowych. Asortyment obejmuje m.in. grille, parasole, meble ogrodowe, rowery, hulajnogi, kosy spalinowe oraz akcesoria ogrodnicze, nasiona, ziemię do kwiatów i rośliny doniczkowe. Cała oferta dostępna jest w konkurencyjnych, sezonowo atrakcyjnych cenach.

Lokalizacje namiotów ogrodowych:

Kołobrzeg – ul. Trzebiatowska 29,

Piła – ul. Poznańska 26, ul. Miła 1, al. Powstańców Wielkopolskich,

Tychowo – ul. Białogardzka 1B,

Kaczory – ul. Dworcowa 19A,

Bytów – ul. Zwycięstwa 9,

Sławno – ul. Mireckiego 1A,

Bolesławice – ul. Oliwkowa 1.

Barbara Szaflarska, Katarzyna Kucharczyk IMPACT 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.