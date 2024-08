Biedronka i Lidl wprowadzą nową opłatę! Kolejne sklepy już to szykują

Opłata kaucyjna za opakowania

W styczniu 2025 roku zacznie obowiązywać w Polsce system kaucyjny. Zgodnie z przepisami większe sklepy (tj. o powierzchni ponad 200 metrów kwadratowych) będą miały obowiązek odbioru opakowań: szklanych i plastikowych butelek, a także puszek. Dwa popularne dyskonty już przygotowują się do nowego systemu. W niektórych sklepach Biedronki, Lidla czy Carrefoura już pojawiły się specjalne automaty.

Jak działają butelkomaty w Biedronce i w Lidlu?

Klienci zwracający opakowania w dyskontach nie dostają gotówki do ręki. Po oddaniu butelki lub puszki, automat wydaje voucher na zakupy w wysokości 5 groszy za opakowanie. Jak podkreśla serwis biznesinfo.pl, nie jest oszukiwanie klientów, bo opłata jeszcze nie weszła w życie, a klienci nie dopłacają tej kwoty wcześniej do zakupów. Biedronka i Lidl w ten sposób testują system kaucyjny.

Za jakie opakowania będzie pobierana kaucja?

Każdy butelkomat będzie przyjmował trzy rodzaje opakowań i za każde z nich wypłaci wcześniej przewidzianą kwotę:* 50 gr za puszki o pojemności do 1 litra, * 50 gr za jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych o pojemności do 3 litrów, * 1 zł za wielorazowe butelki szklane o pojemności do 1,5 litra. Opłata będzie doliczana do zakupów za każde opakowanie objęte systemem kaucyjnym. Zużyte opakowania będziemy mogli oddać w dowolnym automacie do recyklingu. Nie musi to być w sklepie zakupu, a do zwrotu nie będzie potrzebny paragon.

Zasady działania butelkomatów w Biedronce

Recyklomaty Biedronki przyjmują wyłącznie opakowania spełniające warunki:

* są opakowaniami napojów dystrybuowanych w sklepach Biedronka,

* nie są zgniecione lub uszkodzone,

* nie są zanieczyszczone, w tym są całkowicie opróżnione z napoju,

* posiadają oryginalną etykietę producenta, której stan umożliwia wczytanie kodu EAN

W zamian za każde oddane opakowanie do Recyklomatu klient Biedronki otrzyma voucher o wartości równej wielokrotności kwoty 5 gr, w zależności od ilości oddanych opakowań, przy czym w ramach jednorazowego oddania opakowań konsument uprawniony jest do uzyskania vouchera o wartości do 50 zł. Voucher jest drukowany przez recyklomat.Maksymalna liczba opakowań, którą można jednorazowo oddać to 1000 szt. Voucher można wykorzystać wyłącznie w sklepie, w którym został wydany.