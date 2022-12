Biedronka na święta i Sylwestra. Jak będzie otwarta Biedronka?

Biedronka - jak czynne są sklepy przed świętami?

Przedświąteczne i sylwestrowe zakupy w Biedronce możemy zrobić w dogodnych godzinach otwarcia sklepów, dzięki którym nawet zapominalscy będą mogli kupić produkty potrzebne do przygotowania tradycyjnych wigilijnych potraw lub imprezowych przekąsek. Zakupy będzie można zrobić w 3 300 placówkach Biedronki na terenie całego kraju, z czego prawie 2200 z nich czynnych jest w dni poprzedzające wigilię i Sylwestra aż do godziny 23 lub dłużej. Przypominamy, że zbliżająca się niedziela tj. 18 grudnia br. to niedziela handlowa. Tego dnia przeważająca większość sklepów Biedronki będzie otwarta co najmniej do godz. 20.00. W blisko 800 placówkach będzie można dokonywać zakupów do godz. 21.00.

Jak będzie otwarta Biedronka w święta i Sylwestra?

W wigilię 24 grudnia, zakupy w Biedronce możemy zrobić tylko do godziny 13, natomiast w Sylwestra sklepy sieci czynne będą do godziny 19. W święta Bożego Narodzenia, 25 i 26 grudnia 2022 (niedziela, poniedziałek), a także w Nowy Rok 1 stycznia 2023. (niedziela) wszystkie sklepy sieci Biedronka pozostaną nieczynne. Szczegółowe informacje dotyczące godzin pracy są dostępne w poszczególnych placówkach oraz na stronie www.biedronka.pl/sklepy, a także w aplikacji mobilnej.

