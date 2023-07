Biedronka nie zwalnia tempa. Parówki i lody za 1 zł, dziesiątki produktów w obniżonych cenach [WIDEO]

Biura podróży odwołują wakacje w Grecji. Co mogą zrobić pasażerowie?

Promocje w Biedronce – co kupimy dużo taniej?

Aż do końca lipca kupimy filet z piersi kurczaka w cenie 17,99 zł/kg. Limit dzienny 3 kg na kartę moja Biedronka. W promocji mamy też paski z fileta z kurczaka w cenie 10,99 zł/400 g oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej – 6,99 zł/500 g (cena przy zakupie 2 opakowań). Z kartą Moja Biedronka za drugie opakowanie parówek Berlinek zapłacimy tylko 1 zł, do wyboru mamy różne rodzaje wędliny. W promocji jest też makrela wędzona – 1,99 zł i szynka konserwowa Kraina Wędlin – 3,99 zł/200 g, przy zakupie 2 produktów. Podobnie – jak kupimy 2 opakowania, to za kiełbasę z piersią kurczaka Morliny zapłacimy 7,49 zł/400 g a za wędzonego łososia na gorąco – 10,99 zł/125 g.

Biedronka – nabiał w mega promocji

Przy zakupie 2 opakowań sera camembert Delikate, jedno kosztuje 3,19 zł. Warto też kupić 2 masła bez laktozy, kosztują wtedy 4,49 zł, czy serek puszysty – w tej samej cenie. Dużo tańsze jest też mleko UHT 3,2 proc. Mleczna Dolina. Karton kupimy za 2,49 zł, ale trzeba nabyć 6 sztuk. Niecałe 6 zł kosztuje w promocji olej rzepakowy Beskidzki, przy zakupie 2 litrowych butelek. Limit dzienny 6 opakowań na kartę Moja Biedronka.

Promocje na owoce i warzywa w Biedronce

W atrakcyjnych cenach są warzywa i owoce, np. czereśnie – 12,99 zł/ 500 g, pomidorki papryczkowe – 12,99 zł/kg, polskie pomidory malinowe -5,99 zł/kg i papryka trzy kolory – 5,99 zł/500 g. W promocji są tez borówki amerykańskie – 6,99 zł/300 g, cytryny – 5,89 zł/kg czy brzoskwinie - 4,89 zł/kg. Hitem promocji jest wyjątkowo tani arbuz. Za kg zapłacimy jedynie 1,49 zł.

Biedronka – lody za 1 zł

Jak zawsze w Biedronce nie brakuje dobrych promocji na lody. Wszystkie lody familijne Manhattan, 1,4 l, drugi dowolny produkt kosztuje tylko 1 zł. Tylko w środę 26.07 lody Kaktus Boom kupimy za 1 zł, zamiast płacić 3,61 zł. Niektóre lody dostaniemy za darmo. Marletto Sandwich i Marletto na patyku słony karmel są w promocji 3+1 gratis. Na deser warto kupić czekoladę Wedel w cenie 3,29 zł ( przy zakupie 2 dowolnych tabliczek).

