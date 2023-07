Spis treści

W Polsce sieci handlowe, zarówno marketów średnio- i wielkopowierzchniowych, jak i popularnych dyskontów, od wielu lat prowadzą programy lojalnościowych, których celem jest zwiększenie przywiązania klientów do danej marki oraz zachęcenie ich do częstszego robienia zakupów. Takie programy pozwalają nie tylko na zbieranie punktów i wymienianie ich na nagrody, ale także na uzyskanie dostępu do specjalnych ofert i promocji, co przyciąga coraz większą liczbę konsumentów. Z programów tego typu korzystają miliony Polaków. Największe sieci dyskontów mogą się poszczycić stałym przywiązaniem w sumie ponad 20 mln konsumentów. Z praktyki bowiem wiadomo, że to się opłaca obu stronom.

Kupowanie z oszczędzaniem

W ostatnim czasie z wprowadzeniem nie tylko kart uczestnictwa, ale również dedykowanych aplikacji i wirtualnych kart, uczestnicy programów lojalnościowych sklepów spożywczych chętniej i częściej korzystają z oferowanych bonusów. Coraz większa liczba klientów zna na bieżąco swój status w programie i stara się korzystać na bieżąco z oferty, zarówno zniżek, jak i nagród. Warto podkreślić, że dzisiaj klienci sieciówek deklarują częstsze niż w poprzednich latach korzystanie z benefitów w postaci zniżek, rabatów oraz nagród za punkty. Dzieje się tak, ponieważ w dobie inflacji wzrosła popularność aplikacji programów lojalnościowych oferujących łatwy dostęp do benefitów przy kasie w hipermarketach, dyskontach lub mniejszych sklepach sieciowych. Polacy częściej niż w poprzednich latach szukają oszczędności podczas zakupów. Wybierają sklepy bardziej świadomie i z większą rozwagą, poszukując okazji cenowych.

Biedronka

Uczestnikami Programu Lojalnościowego Moja Biedronka są osoby, które mają aktywną Kartę Lojalnościową lub Wirtualną Kartę Lojalnościową lub w ramach Sklepu Internetowego Biedronka Home założą konto i przystąpią do Programu Lojalnościowego Moja Biedronka.

Korzyści z uczestnictwa są następujące:

1. Rabaty na wybrane produkty (nabijane są przy skanowaniu karty przy kasie)

2. Udział w dedykowanych promocjach

3. Aplikacja mobilna pełna przydatnych funkcji

Dzięki zarejestrowaniu karty plastikowej:

Masz rabat na wybrane produkty oraz bierzesz udział w wyjątkowych akcjach promocyjnych oraz zbierasz punkty

Dzięki pobranej aplikacji:

Aplikacja pozwala nawigować nie tylko dostępem do informacji o promocjach, ale także zawiera skaner cen, można podpiąć do niej funkcję płacenia Blikiem. No i zawiera "Shakeomat". Codziennie w Shakeomacie można skorzystać ze zniżki na dwa produkty dedykowane na podstawie historii zakupów właściciela karty oraz dostępnej oferty sklepowej. Każdego dnia od poniedziałku do piątku może to być coś innego.

Maskotki:

Kolekcje pluszowych maskotek dla dzieci mogą być gromadzone dzięki naklejkom otrzymywanym przy kasie – ich liczba zależy od wysokości zakupów. Bez określonej liczby naklejek nie można kupić maskotki.

Lidl

Sieć organizuje specjalne akcje dla swoich klientów. Jedną z nich jest akcja Lidl Plus polegająca na pobraniu darmowej aplikacji, z której można dowiedzieć się najwięcej o promocjach Lidl Plus, a także założyć cyfrową kartę Lidl Plus i konto Lidl.

Aplikacja Lidl Plus pokazuje aktualne, cyfrowe wersje gazetek Lidl.

Na bieżąco można sprawdzać stan swojego konta i produkty promocyjne. Dostępne są specjalne kilkudniowe i tygodniowe akcje zawierające produkty w atrakcyjnych cenach.

W aplikacji Lidl Plus dostępna jest ponadto specjalna wirtualna zdrapka, w której można wygrać atrakcyjne nagrody, a także e-paragon umożliwiający przeglądanie paragonów z kasy, a także łatwiejszy zwrot produktów, gdy nie posiadasz paragonu w wersji papierowej.

Karta Lidl Plus:

Za każdym razem gdy skanujesz kartę Lidl Plus w sklepie otrzymujesz specjalne punkty wymienialne na rabaty. Kupony przeglądasz po kliknięciu w symbol kuponu w menu aplikacji.

Aplikacja Lidl:

Dzięki aplikacji można otrzymywać promocje na wybrane produkty i płacić mniej za zakupy.

W aplikacji masz także do bieżących informacji na temat twojego wybranego sklepu Lidl, w którym najczęściej robisz zakupy.

Czym się różni Aplikacja Lidl od aplikacji Lidl Plus:

W aplikacji Lidl możesz przygotować swoją listę zakupów lub zamówić alkohole z winnicy Lidla, z kolei w aplikacji Lidl Plus masz dostęp do swojego konta z kuponami, wirtualną zdrapką i e-paragonami.

Auchan

Program lojalnościowy „Auchan Karta Skarbonka” jest przeznaczony dla klientów sieci sklepów Auchan, umożliwia zbieranie punktów za zakupy i wymienianie ich na nagrody, kupony rabatowe na zakupy oraz rabaty. Każda wydana złotówka podczas zakupów to 1 punkt. Punkty można zbierać zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w sklepie internetowym Auchan.

Zbieranie punktów:

Aby zbierać punkty w programie Auchan Karta Skarbonka, wystarczy zrobić zakupy w sklepach Auchan i podczas płatności przedstawić swoją kartę lojalnościową. Za każde wydane 1 złoty otrzymasz 1 punkt. Punkty możesz wymienić na nagrody oraz płacić nimi za zakupy w sklepie. Im więcej punktów uzbierasz, tym lepiej dla ciebie, ponieważ przekłada się to na większe korzyści i oszczędności podczas codziennych zakupów.

Korzystanie z punktów:

Trzeba zalogować się na swoje konto na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej programu. Następnie wybrać nagrodę, na którą chcesz wymienić punkty i potwierdzić zamówienie. Nagroda zostanie przesłana na podany adres lub będzie dostępna do odbioru w sklepie Auchan. Nagrody wymagają uzbierania określonej liczby punktów.

Statusy Srebrny, Złoty i Platynowy co dają?

W programie lojalnościowym Auchan Skarbonka są dostępne statusy, które są przyznawane za staż i ilość zebranych punktów podczas zakupów w ciągu całego roku.

Na początku po aktywacji karta ma Status Srebrny, który daje 0,5% rabatu na każde zakupy. Jeśli w ciągu 12 miesięcy uda ci się zebrać 5000 punktów, to punkty statusowe wyzerują się, a Twoja karta zyska Status Złoty, co da Ci 1 % wartości zakupów na konto Skarbonka. Po przekroczeniu progu 10000 punktów, punkty statusowe wyzerują się, a Twoja karta osiągnie Status Platynowy, a bonus wzrośnie do 1,5%. Dodatkowo po zebraniu połowy punktów z danego statusu, otrzymasz kupon rabatowy 10% na zakupy na swój adres email.

Skarbonka Auchan dla Emerytów:

Osoby powyżej 60 roku życia mogą skorzystać z oferty karty skarbonki Auchan dla Emerytów. Karta dla Emerytów gwarantuje Min. 1% rabatu na każde zakupy, gwarantowany Status Złoty oraz 5% zniżki z kartą Skarbonka Emeryt na cały asortyment w poniedziałki i 5% rabatu z kartą Skarbonka Emeryt na artykuły spożywcze we wtorki. Promocje te są stałe i nie ulegają zmianom aż do odwołania.

Carrefour

Program lojalnościowy “Rodzinka” działa w sklepach Carrefour, ale i Carrefour Market czy Express. Co istotne, rabaty z kuponów w aplikacji Mój Carrefour łączą się z e-Kuponami w ramach Karty Seniora.

Żeby otrzymać punkty, trzeba w czasie płacenia za zakupy w Carrefour Market pokazać kartę „Rodzinka” – plastikową lub mobilną.

Z programów lojalnościowych Carrefoura możemy korzystać za pomocą aplikacji Mój Carrefour lub plastikowej karty, którą odbierzemy w sklepie. W apce wskazujemy wybrany przez siebie sklep, a w odpowiedzi wyświetlą nam się dostępne promocje, które możemy wykorzystać w ramach Karty Rodzinka. Produkty w niższej cenie są oznaczone w sklepach symbolem "Z Rodzinką Zyskujesz" albo "Zainstaluj aplikację i kupuj taniej".

Aplikacja „Mój Carrefour”:

Dostęp do kuponów, gazetek, naszej karty czy naklejek, które umożliwiają nam skorzystanie z rabatu na konkretne produkty.

Punkty:

Każde zebrane 600 pkt. wymienia się na papierowy lub mobilny kupon o wartości 10 zł na kolejne zakupy. Punkty otrzymujemy odpowiednio za wydane pieniądze oraz realizację specjalnych kuponów. Wybrane kupony możemy aktywować, a po zeskanowaniu kodu kreskowego karty przy kasie, powinny one obniżyć kwotę rachunku.

Karta seniora:

Karta dla osób, które skończyły 60 lat. W każdy wtorek przysługuje z nią rabat na zakupy w wysokości 10 procent (jednak nie może on przekroczyć 30 zł).

Żabka

Na półkach sklepowych możemy znaleźć produkty objęte promocją „Cena z żappką”, z której możemy skorzystać, posiadając aplikację Żabki – Żappka.

Aplikacja ma także wiele przydatnych funkcjonalności, jak np. płatności bezdotykowe Żappka Pay czy możliwość śledzenia przesyłki Żappka Post.

Punkty:

Po zeskanowaniu kodu kreskowego podczas zakupów, zbieramy tzw. żappsy, czyli punkty. Każda 1 zł daje nam 4 żappsy. Te wymienimy następnie na nagrody, tzn. produkty spożywcze albo np. torbę papierową.

Każdy użytkownik Żappki ma możliwość przelewania swoich żappsów na konto znajomego, innego użytkownika tej aplikacji mobilnej. Dziennie można dokonać transferu maksymalnie 1200 żappsów. Punkty lojalnościowe zbierane podczas zakupów w sklepach sieci Żabka można wymieniać na atrakcyjne nagrody.

„Wszystko za żappsy”:

To najnowsza część aplikacji Żappka, zawierająca oferty od partnerów zewnętrznych. Wśród pierwszych firm oferujących benefity użytkownikom Żappki znalazły się takie marki jak: CCC, Decathlon, eobuwie.pl, HalfPrice, Legimi i MODIVO. Użytkownicy aplikacji mogą również uzyskać rabat na przejazdy oraz hulajnogi od FREENOW czy wynajem samochodów na kilometry od Traficar. Dostępne są także zniżki na skorzystanie z cateringu dietetycznego Maczfit. Oferta ma być rozbudowywana.

Netto

Najważniejsze zalety korzystania z aplikacji mobilnej „Netto” to dostęp do najnowszych gazetek, w których znajdują się wszystkie aktualne promocje, godziny otwarcia sklepów i wszelkie potrzebne informacje.

Lista zakupów:

Dzięki wbudowanym podpowiedziom szybko możesz stworzyć w aplikacji „Netto” swoją listę zakupów. Możesz ją udostępniać rodzinie, znajomym lub innym użytkownikom aplikacji i wspólnie z nimi dodawać lub usuwać poszczególne produkty!

W aplikacji znajduje się także:

-skaner kodów kreskowych – dzięki niemu szybko sprawdzisz cenę każdego produktu,

-lokalizacja najbliższych sklepów.

Delio

Supermarket online delio uruchomił własną aplikację na smartfony. Jest to przede wszystkim aplikacja zakupowa. Wcześniej zakupy można było robić za pośrednictwem strony internetowej. Aplikacja pozwala na składanie zamówień i opłacanie ich kartą lub Blikiem. Zawiera również informacje o najnowszych promocjach.