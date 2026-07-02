Biedronka od czwartku. Hit na grilla za 6,90 zł! Jest limit

Absolutny hit, czyli kiełbasa śląska za ułamek ceny

Zdecydowanym faworytem najnowszego zestawienia jest Kiełbasa Śląska Kraina Wędlin, której cena została ścięta aż o 69%. W dniach od 2 do 4 lipca, przy użyciu karty lojalnościowej, zapłacimy za nią zaledwie 6,90 zł za kilogram, podczas gdy cena regularna wynosi 22,90 zł. Produkt może pochwalić się wysoką, bo aż 91-procentową zawartością mięsa. Należy jednak pamiętać o dziennym limicie wynoszącym 3 kilogramy. To świetna propozycja dla każdego, kto planuje weekendowe biesiadowanie przy ruszcie w większym gronie znajomych.

Autor: Gazetka promocyjna/Materiały prasowe/ Materiały prasowe Kiełbasa Śląska Kraina Wędlin, 6,90 zł/kg

Czas na letnie grillowanie i obiady dla całej rodziny

Asortyment mięsny oraz świeże owoce to w tym tygodniu mocny punkt dyskontu. Oprócz wspomnianej wyżej kiełbasy, od czwartku znajdziemy kilka innych produktów w atrakcyjnych cenach, które pozwolą przygotować sycący obiad bez rujnowania domowego budżetu.

Karkówka grillowa Czas na Grill (Mega Paka). 14,99 zł/kg (48% taniej). Co ważne, promocja nie wymaga posiadania karty lojalnościowej, a duże, próżniowe opakowanie sprawdzi się idealnie na spotkania w plenerze.

14,99 zł/kg (48% taniej). Co ważne, promocja nie wymaga posiadania karty lojalnościowej, a duże, próżniowe opakowanie sprawdzi się idealnie na spotkania w plenerze. Schab wieprzowy bez kości Kraina Mięs. 7,99 zł/kg zamiast 15,95 zł. Pakowane próżniowo surowe mięso kupimy o połowę taniej z kartą lub aplikacją, co stanowi świetną bazę do klasycznych, polskich dań.

7,99 zł/kg zamiast 15,95 zł. Pakowane próżniowo surowe mięso kupimy o połowę taniej z kartą lub aplikacją, co stanowi świetną bazę do klasycznych, polskich dań. Czereśnie na wagę. 12,99 zł/kg (48% taniej). Sezonowe, słodkie owoce kupimy bez żadnych limitów na karcie. Idealny deser po ciężkim, mięsnym posiłku.

12,99 zł/kg (48% taniej). Sezonowe, słodkie owoce kupimy bez żadnych limitów na karcie. Idealny deser po ciężkim, mięsnym posiłku. Winogrono jasne na wagę. 9,99 zł/kg (50% taniej). Uwaga, w tym przypadku niezbędna jest wyłącznie aplikacja mobilna sklepu, a całkowity limit promocyjny wynosi symboliczny 1 kilogram na konto.

Klucz do oszczędności, czyli sztuka łączenia produktów

Sklep regularnie stawia na akcje wielosztukowe, które pozwalają redukować cenę jednostkową, o ile użyjemy lojalnościowej karty. Świetnym przykładem jest Mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina objęte promocją 3+3 gratis. Kupując 6 litrowych sztuk, zapłacimy tylko 1,65 zł za każdą (dzienny limit 12 butelek). Podobnie działa mechanizm na wszystkie płatki śniadaniowe, granole i owsianki Vitanella, gdzie przy zakupie czterech opakowań, dwa najtańsze otrzymamy w prezencie w formule 2+2 gratis (limit 4 sztuk). Kolejną rzeczą zasługującą na uwagę są mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs z różnych gramatur. Można je dowolnie mieszać w promocji 1+1 gratis (płacimy tylko za droższy wariant). To doskonały sposób na uzupełnienie zapasów niezbędnych do szybkich dań.

Co jeszcze warto dorzucić do koszyka w pierwszych dniach lipca?

Na koniec przypatrzyliśmy się ofertom z innych działów, pośród których warto zwrócić szczególną uwagę na popularne mrożonki, nabiał czy szeroko rozumianą chemię i kosmetyki.

Lody Manhattan (1400 ml) - tylko 9,99 zł za sztukę (zamiast 23,99 zł, czyli 58% taniej). Do wyboru smaki vanilla chocolate lub vanilla strawberry z dziennym limitem wynoszącym 4 opakowania na kartę.

tylko 9,99 zł za sztukę (zamiast 23,99 zł, czyli 58% taniej). Do wyboru smaki lub z dziennym limitem wynoszącym 4 opakowania na kartę. Ser żółty Gouda Światowid w plastrach - kilogramowe opakowanie polskiego sera bez konserwantów za 14,99 zł zamiast 29,89 zł. Realny rabat to 49%, obwarowany limitem 3 sztuk dziennie.

kilogramowe opakowanie polskiego sera bez konserwantów za 14,99 zł zamiast 29,89 zł. Realny rabat to 49%, obwarowany limitem 3 sztuk dziennie. Produkty marki Finish - szeroki asortyment do zmywarek z rabatem 1+1 gratis. Można mieszać dowolnie, pamiętając o limicie 4 sztuk na dzień.

szeroki asortyment do zmywarek z rabatem 1+1 gratis. Można mieszać dowolnie, pamiętając o limicie 4 sztuk na dzień. Ochrona przeciw owadom OFF! i RAID - aerozole, płyny i sprzęty do prądu ułatwiające spokojny, letni sen w korzystnej ofercie 1+1 gratis (limit 4 sztuki).

aerozole, płyny i sprzęty do prądu ułatwiające spokojny, letni sen w korzystnej ofercie 1+1 gratis (limit 4 sztuki). Dezodoranty w kulce Adidas - warianty 50 ml dla kobiet i mężczyzn. Oferowane są również w promocji 1+1 gratis, co widocznie obniża koszty codziennej higieny (limit 4 sztuki).