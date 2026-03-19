Biedronka odpala promocję roku. Ekspres do kawy za grosze, masło za 1 zł!

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
2026-03-19 15:06

Promocje w Biedronce od 19 marca 2026 obejmują nawet 75-procentowe rabaty na AGD oraz masło za 1,89 zł. W ofercie pojawi się m.in. ekspres Delta Qool Evolution za 94,75 zł, oraz liczne akcje typu „gratis” na popularne artykuły spożywcze.

Wejście do sklepu Biedronka z widocznym logotypem i hasłem Codziennie niskie ceny. Na szklanych drzwiach i witrynach widoczne są plakaty z aktualnymi promocjami, takimi jak ekspres do kawy za grosze czy masło za 1 zł, o których czytaj na Super Biznes.

Wejście do sklepu Biedronka z widocznym logotypem i hasłem "Codziennie niskie ceny". Na szklanych drzwiach i witrynach widoczne są plakaty z aktualnymi promocjami, takimi jak ekspres do kawy za grosze czy masło za 1 zł, o których czytaj na Super Biznes.
Super Biznes SE Google News
  •  Biedronka oferuje od 19 marca promocje z gratisami na produkty spożywcze, m.in. na kefiry, mleko, mięso mielone, szparagi i lizaki.
  •  Masło Z Polskiej Mleczarni kupisz za 1,89 zł (zamiast 5,99 zł) przy zakupie 3 sztuk, a przy zakupach za min. 99 zł  - masło Mleczna Dolina za 0,99 zł.
  •  Ekspres do kawy Delta Qool Evolution jest dostępny za jedyne 94,75 zł (rabat 75% od 379 zł) dla posiadaczy karty Moja Biedronka.
  •  Dodatkowo, skorzystasz z promocji "4+2 gratis" na kapsułki Delta oraz "1+1 gratis" na kawę mieloną Dallmayr Classic Intense.

Biedronka promocje od 19 marca 2026 – co w ofercie?

Sieć Biedronka przygotowała nową odsłonę promocji, która startuje 19 marca. Klienci korzystający z karty Moja Biedronka mogą liczyć na liczne akcje z dodatkowymi produktami gratis. Wśród nich znalazły się m.in. oferty „2+2 gratis” na kefiry Krasnystaw, „3+3 gratis” na mleko UHT Mleczna Dolina 3,2% czy „4+4 gratis” na lizaki Chupa-Chups. Hitem jest też promocja "1+1" gratis na mięso mielone z łopatki wieprzowej a także na szparagi zielone i rzodkiewki.

Masło w Biedronce za 1 zł!

Szczególną uwagę przyciąga cena masła Z Polskiej Mleczarni. Standardowo kosztujące 5,99 zł, w ramach promocji dostępne będzie za 1,89 zł przy zakupie trzech sztuk. Oznacza to aż 68% zniżki. Oferta obowiązuje od 20 do 21 marca i skierowana jest do uczestników programu lojalnościowego sieci.

To nie jedyna promocja na masło w Biedronce. Jeśli zrobimy zakupy za min. 99 zł, to za masło Mleczna Dolina zapłacimy dokładnie 0,99 zł za opakowanie 200 g. Z kolei masło ekstra Polskie Mlekovita jest w promocji "1+1 gratis".

Ekspres Delta Q za 94,75 zł – hit promocji AGD

Największym zainteresowaniem może jednak cieszyć się promocja na sprzęt AGD. Biedronka ponownie wprowadza rabat -75% na ekspresy do kawy Delta Q. W akcji bierze udział m.in. model Delta Qool Evolution, którego standardowa cena wynosi 379 zł. Po uwzględnieniu zniżki urządzenie będzie dostępne za 94,75 zł, co stanowi jedną z najniższych cen w tej kategorii. Aby skorzystać z tej oferty, wymagane jest posiadanie aplikacji lub karty Moja Biedronka.

Kawa i kapsułki – dodatkowe promocje dla kawoszy

Promocja obejmuje także produkty uzupełniające. Klienci mogą skorzystać z akcji „4+2 gratis” na  wszystkie kapsułki Delta, bez konieczności posiadania karty Moja Biedronka.

Dodatkowo dostępna będzie oferta „1+1 gratis” na kawę mieloną Dallmayr Classic Intense 500 g. Standardowa cena 44,99 zł pozwoli na zakup dwóch opakowań w cenie jednego.

PTNW - Miłosz Bembinow

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PROMOCJE
BIEDRONKA
MASŁO