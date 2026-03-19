Biedronka promocje od 19 marca 2026 – co w ofercie?

Sieć Biedronka przygotowała nową odsłonę promocji, która startuje 19 marca. Klienci korzystający z karty Moja Biedronka mogą liczyć na liczne akcje z dodatkowymi produktami gratis. Wśród nich znalazły się m.in. oferty „2+2 gratis” na kefiry Krasnystaw, „3+3 gratis” na mleko UHT Mleczna Dolina 3,2% czy „4+4 gratis” na lizaki Chupa-Chups. Hitem jest też promocja "1+1" gratis na mięso mielone z łopatki wieprzowej a także na szparagi zielone i rzodkiewki.

Masło w Biedronce za 1 zł!

Szczególną uwagę przyciąga cena masła Z Polskiej Mleczarni. Standardowo kosztujące 5,99 zł, w ramach promocji dostępne będzie za 1,89 zł przy zakupie trzech sztuk. Oznacza to aż 68% zniżki. Oferta obowiązuje od 20 do 21 marca i skierowana jest do uczestników programu lojalnościowego sieci.

To nie jedyna promocja na masło w Biedronce. Jeśli zrobimy zakupy za min. 99 zł, to za masło Mleczna Dolina zapłacimy dokładnie 0,99 zł za opakowanie 200 g. Z kolei masło ekstra Polskie Mlekovita jest w promocji "1+1 gratis".

Ekspres Delta Q za 94,75 zł – hit promocji AGD

Największym zainteresowaniem może jednak cieszyć się promocja na sprzęt AGD. Biedronka ponownie wprowadza rabat -75% na ekspresy do kawy Delta Q. W akcji bierze udział m.in. model Delta Qool Evolution, którego standardowa cena wynosi 379 zł. Po uwzględnieniu zniżki urządzenie będzie dostępne za 94,75 zł, co stanowi jedną z najniższych cen w tej kategorii. Aby skorzystać z tej oferty, wymagane jest posiadanie aplikacji lub karty Moja Biedronka.

Kawa i kapsułki – dodatkowe promocje dla kawoszy

Promocja obejmuje także produkty uzupełniające. Klienci mogą skorzystać z akcji „4+2 gratis” na wszystkie kapsułki Delta, bez konieczności posiadania karty Moja Biedronka.

Dodatkowo dostępna będzie oferta „1+1 gratis” na kawę mieloną Dallmayr Classic Intense 500 g. Standardowa cena 44,99 zł pozwoli na zakup dwóch opakowań w cenie jednego.

PTNW - Miłosz Bembinow