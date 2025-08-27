Blisko 3500 sklepów Biedronka będzie otwartych do godziny 22:00 w niedzielę 31 sierpnia

Klienci będą mogli skorzystać z rabatogodzin na wybrane produkty

Akcja skierowana jest do rodzin przygotowujących się do roku szkolnego

Szczegóły promocji zostaną ogłoszone na stronie biedronka.pl

Wydłużone godziny pracy w niedzielę handlową

Decyzja o przedłużeniu czasu pracy sklepów Biedronka w niedzielę handlową 31 sierpnia wynika z potrzeb klientów kończących wakacyjny wypoczynek. Sieć handlowa dostosowuje się do intensywnego okresu zakupów przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Wydłużone godziny otwarcia umożliwią rodzinom spokojne skompletowanie niezbędnych produktów bez pośpiechu charakterystycznego dla standardowych godzin pracy. To szczególnie istotne dla pracujących rodziców, którzy w weekend mają więcej czasu na zakupy.

Rabatogodziny - specjalna akcja promocyjna

W ramach wydłużonej niedzieli handlowej 31 sierpnia Biedronka przygotowała dla klientów rabatogodziny. W określonych godzinach dnia będzie można skorzystać z wyjątkowych zniżek na wybrane produkty.

Szczegółowe informacje o promocji, w tym godziny obowiązywania rabatów i listę objętych nimi produktów, zostaną opublikowane na oficjalnej stronie internetowej sieci biedronka.pl.

Przygotowania do roku szkolnego w Biedronce

Koniec wakacji to dla wielu rodzin okres intensywnych przygotowań do nowego roku szkolnego. Biedronka odpowiada na te potrzeby, oferując produkty szkolne w konkurencyjnych cenach oraz dostosowując godziny pracy sklepów.

Jak podkreśla Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny i członek zarządu sieci Biedronka:

Zdajemy sobie sprawę, że koniec wakacji to czas intensywnych przygotowań zarówno do powrotu do codziennych obowiązków, jak również do szkoły, dlatego chcemy w największym stopniu ułatwić klientom zakupy i wydłużamy godziny pracy naszych sklepów w niedzielę handlową.

Sieć zapewnia również, że przygotowała liczne promocje na produkty szkolne, które będą dostępne w najniższych cenach na rynku, dbając o przyjazność dla domowych budżetów rodzin.

Poszliśmy do Lidla i Biedronki w Warszawie. Klienci są w szoku, mówią tylko o jednym Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.