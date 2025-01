Biedronka płaci 8500 zł chętnym do pracy! Ruszyła nowa rekrutacja

Zakład do likwidacji

"Akcja Operacja". Biedronka szuka pracowników

Zgodnie z założeniami najnowszego programu talentowego Biedronki, menedżerem u największego pracodawcy w Polsce można zostać już w 14 miesięcy. 90 proc. awansów w firmie pochodzi z rekrutacji wewnętrznych, dlatego w programie mogą wziąć udział pracownicy Biedronki, którzy obecnie pracują na jednym ze stanowisk początkowych, jak pracownik sklepu, kasjer, sprzedawca-kasjer, sprzedawca – lada tradycyjna, fresh expert, magazynier), na stanowisku zastępcy lub kierownika sklepu lub na stanowisku specjalistycznym. W rekrutacji mogą wziąć też kandydaci zewnętrzni.

Jakie warunki trzeba spełnić, by wziąć udział w programie?

Biedronka umożliwia kompleksowe poznanie biznesu – w trakcie 14 miesięcy zakłada wdrożenie w sklepie, ale także w dziale logistyki lub łańcucha dostaw. Sieć poszukuje absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich do kilku lat po ukończeniu studiów, ze znajomością języka angielskiego na poziomie komunikatywnym oraz prawem jazdy kat. B. Kandydat musi wykazywać się umiejętnościami liderskimi, analitycznym myśleniem, przedsiębiorczością oraz odwagą i samodzielnością. W ramach programu możliwa będzie relokacja, w związku z czym osoba, która zdecyduje się zaaplikować, powinna być mobilna w obszarze kilku województw.

Atrakcyjne wynagrodzenie i benefity

Na kandydatów programu czeka wynagrodzenie w wysokości 8 500 zł brutto, samochód służbowy do użytku prywatnego z kartą paliwową, prywatna opieka medyczna oraz pakiet ponad 20 benefitów: Multisport, dodatkowe e-kody na zakupy, dostęp do platformy well-beingowej Mindgram i wiele innych. Uczestnicy programu mają zagwarantowane objęcie roli menedżerskiej po 14 miesiącach i konkretną ścieżkę kariery dopasowaną do doświadczenia. W trakcie intensywnego programu rozwojowego poznają mechanizmy funkcjonowania sklepu, pracę w zespole logistyki lub łańcucha dostaw, aby kompleksowo poznać biznes największego retailera w kraju.